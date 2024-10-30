Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности

Путин: устойчивость системы здравоохранения являетсся вопросом нацбезопасности

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены безусловно идти и дальше, наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения. Это вопрос, безусловно, относится к разряду вопросов национальной безопасности", - отметил Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".