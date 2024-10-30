Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков

Песков: тренировки стратегических сил сдерживания проводятся регулярно

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да. Это регулярное плановое мероприятие", - сказал он.

Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Российский лидер отметил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства. Путин добавил, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяя решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.

Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.