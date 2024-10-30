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В Китае построят завод по выпуску летающих автомобилей

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Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters.

Китайская компания XPeng будет производить 10 тысяч летающих автомобилей в год

Китайская корпорация XPeng заложила фундамент нового завода по производству летающих автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Разработкой летающего транспортного средства занимается подразделение XPeng AeroHT. Новый завод построят в Гуанчжоу. В компании рассказали, что он станет первым в мире, применяющим передовые процессы сборочной линии для крупномасштабного производства летающих автомобилей.

Производственная площадка будет расположена на площади 180 тысяч квадартных метров. На ней будут размещены цеха композитов, соединений, покраски и сборки. В корпорации ожидают, что завод сможет выпускать до 10 тысяч летающих автомобилей в год.

Производство первого летающего транспортного средства от XPeng намерены запустить уже в конце 2024 года, хотя массовые поставки запланированы на 2026 год. Модульный электромобиль должны представить на авиасалоне в Китае 12 ноября 2024 года.

Журналисты Electrek заметили, что комбинированное транспортное средство в марте получило сертификат летной годности от Администрации гражданской авиации Центрального и Южного Китая. Ожидается, что стоимость автомобиля составит не менее 280 тысяч долларов, или около 27 миллионов рублей.

В мае корпорация Xpeng обозначила сроки выхода своего первого летающего автомобиля на рынок — 2026 год. Первое время летающим электрокаром можно будет пользоваться только на специальных площадках, расположенных за пределами городов.

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Страны
Китай
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