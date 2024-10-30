Войти
Известия.ru

Путин заявил об оснащенности ядерных сил РФ современным вооружением на 94%

337
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин, проводя тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.


«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — отметил глава государства.

Президент отметил, что российские разработчики будут и дальше совершенствовать все компоненты для ядерного вооружения.

«В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Ред.) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», — указал российский лидер.

Давая старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видео-конференц-связи Путин заявил, что РФ подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности государства.

До этого, 23 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на Саммите будущего в штаб-квартире ООН заявил, что Россия выступит против форсирования процесса ядерного разоружения, поскольку считает это нереалистичным. Дипломат объяснил, что ускорение ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности невозможно.

25 сентября на заседании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию Путин указал, что в проекте основ геополитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов и дополнен перечень военных угроз. Глава государства отметил, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется и Россия должна это учитывать.


29 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как Вашингтона, так и всего мира. Он подчеркнул, что это разрушительная сила, возможное применение которой власти США должны предотвратить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 13:52
  • 5316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС