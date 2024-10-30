Путин заявил об оснащенности ядерных сил РФ современным вооружением на 94%

Оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин, проводя тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — отметил глава государства.

Президент отметил, что российские разработчики будут и дальше совершенствовать все компоненты для ядерного вооружения.

«В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Ред.) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», — указал российский лидер.

Давая старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видео-конференц-связи Путин заявил, что РФ подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности государства.

До этого, 23 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на Саммите будущего в штаб-квартире ООН заявил, что Россия выступит против форсирования процесса ядерного разоружения, поскольку считает это нереалистичным. Дипломат объяснил, что ускорение ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности невозможно.

25 сентября на заседании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию Путин указал, что в проекте основ геополитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов и дополнен перечень военных угроз. Глава государства отметил, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется и Россия должна это учитывать.

29 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как Вашингтона, так и всего мира. Он подчеркнул, что это разрушительная сила, возможное применение которой власти США должны предотвратить.