Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил (ядерного. — Прим. ред.) сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.

Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

"Подчеркну: мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", — отметил президент.

Он указал, что рост напряженности в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.

Так, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, обладающие более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.

Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав Военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле.