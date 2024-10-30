Welt: поражение Украины неизбежно — Запад бросил ее на произвол судьбы

Украина проигрывает в конфликте с Россией, и на то есть пять веских причин, пишет Die Welt. "План победы" Зеленского оказался провалом, оружия Киев получает недостаточно, а нехватка личного состава армии огромна. Поддержка со стороны Запада тоже слабнет, а украинцы все больше недовольны правительством и хотят мира.

Кристоф Б. Шильтц

После почти тысячи дней боев военные действия на Украине переходят в новую фазу. В связи с наступлением грязного периода они, скорее всего, на первых порах замедлятся. Военный аналитик, полковник Маркус Райснер из Министерства обороны Австрии ожидает, что Москва все же продолжит попытки "штурмовать украинские позиции и города с помощью артиллерии и планирующих бомб", чтобы весной начать новое наступление.

Сейчас Россия занимает пятую часть украинской территории. Только за август и сентябрь войска Владимира Путина захватили в пять раз больше территории, чем за весь 2023 год. Около 80 процентов промышленного Донбасса с Луганской и Донецкой областями теперь в руках Москвы, а также 70 процентов Запорожской и Херсонской областей.

На сегодняшний день у Киева нет реальных возможностей вернуться на позиции силы и полностью отвоевать занятые Россией территории. Тем не менее именно восстановление территориальной целостности является декларируемой целью Владимира Зеленского.

Если исходить из этой цели, то при нынешнем положении дел Украина проиграет военные действия, а президент России Владимир Путин победит в них. Даже прекращение огня и возможные мирные переговоры — а ни того, ни другого сейчас не предвидится — вряд ли изменят ситуацию. Ведь есть, по крайней мере, один пункт, по которому НАТО и Россия в основном согласны: исход переговоров будет определяться балансом сил, сложившимся на фронте в момент поиска компромисса.

Как заметил Путин на прошлой неделе на саммите БРИКС в Казани, переговоры должны быть ориентированы на "реалии на земле". Однако Запад сделает все, чтобы не признать прогнозируемый успех Москвы — и умиротворить ее.

"Каким бы ни было соглашение в итоге, мы никогда не примем его как победу России", — заявил несколько дней назад в интервью Weltвысокопоставленный представитель НАТО, не пожелавший назвать свое имя по соображениям безопасности.

Есть пять причин, по которым Украина не может достичь своих целей.

1. "План победы" провален

Цель "плана победы" Зеленского заключалась в том, чтобы переломить исход военных действий. По его расчетам, Украина должна была укрепиться в военном, политическом и моральном отношении так, чтобы Путин понял, что победить ему уже не удастся. Двумя самыми важными пунктами плана из пяти частей были приглашение вступить в НАТО и разрешение атаковать Россию с помощью западного оружия дальнего радиуса действия.

"Нельзя терять время, — заявил Зеленский. Удар по российским территориям в целях самообороны председатель военного комитета НАТО генерал Рон Бауэр назвал "логичным решением" с военной точки зрения. Тем не менее, Запад отвергает требования Киева и оказывает сильное сопротивление, особенно из Вашингтона и Берлина. И ситуация вряд ли изменится, независимо от того, победит ли на выборах в США Дональд Трамп или Камала Харрис.

Запад опасается эскалации: саботажа, кибератак, дезинформации в странах западного мира и вмешательства в существующие конфликты, как, например, нынешняя поддержка Москвой мятежников-хуситов на Ближнем Востоке (в чем заключается эта поддержка автор не уточняет и никаких доказательств ее наличия не приводит, — прим. ИноСМИ), которые угрожают международному морскому сообщению.

Таким образом, Киев остался с пустыми руками после своего промо-тура в поддержку "плана победы". "Запад ожидает от Зеленского реалистичного плана", — считает полковник Райснер.

Британская Guardian и ряд американских СМИ недавно в один голос сообщили, что, по мнению правительственных кругов в Вашингтоне, "план победы" может привести к бесконечной войне, а также создать угрозу безопасности для Запада. Поэтому необходимо проявлять сдержанность в будущих поставках оружия. Кроме того, в НАТО раздаются отдельные голоса, выражающие сомнения в том, что "Украине удастся вернуть все территории".

2. Отсутствие оружия

Военной поддержки, оказываемой Западом, достаточно для того, чтобы Украина выжила. Но ее слишком мало для защиты критически важной инфраструктуры или даже для возобновления наступления на фронте.

По данным украинской газеты "Kyiv Post", за последние месяцы было поставлено "рекордно малое количество оружия за все время военных действий". Не хватает артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, танков и ракет дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать на начальном этапе российские склады боеприпасов, командные центры и самолеты далеко за линией фронта.

Самое дальнобойное оружие, которое поставляет Германия, — это ракетная установка Mars II с дальностью стрельбы всего 80 километров. Вместо крылатой ракеты AGM 158 "воздух-земля" с дальностью полета до 1800 километров США прислали только модель AGM 154 с дальностью полета всего 160 километров. Кроме того, в настоящее время запасы на Западе также постепенно иссякают, например, количество портативного американского противотанкового оружия Javelin резко сократилось.

Это чревато последствиями. На востоке Украины российские вооруженные силы постепенно продвигаются вперед, захватывая один город за другим. В начале октября пал стратегически важный город Угледар, который ранее использовался как крепость. Теперь Россия прорвала вторую линию обороны Украины и находится всего в семи километрах от города Покровска, третьего и последнего рубежа обороны.

По мнению военного эксперта Райснера, вероятный захват Покровска может обеспечить глубокий прорыв на западном направлении не позднее следующего года и привести к "краху фронта в Донбассе". Это означало бы, что Путин достигнет ключевой цели операции.

Наступление в августе около 6 000 украинских военнослужащих на российскую территорию в Курской области оказалось контрпродуктивным для Киева: Россия не перебросила ни одного боевого подразделения из Донбасса в сторону Курска. В то же время, развертывание задействовало ценные украинские ресурсы. Украинцам теперь не хватает гусеничной техники и инженерных средств для рытья окопов — они начнут потихоньку изнашиваться в ближайшие месяцы.

3. Нехватка личного состава

Сейчас около 450 000 украинских военнослужащих сражаются на Украине против 540 000 российских солдат. Главнокомандующий Украины генерал Александр Сырский ожидает, что к концу года в стране будет насчитываться до 690 000 российских военнослужащих. Средний возраст украинских солдат составляет 45 лет, они зачастую плохо обучены, а некоторые находятся на фронте с самого начала военных действий.

Вопреки требованиям Запада, Киев не хочет снижать призывной возраст ниже 25 лет, чтобы не потерять поддержку населения. Около 800 000 молодых людей, по некоторым данным, скрываются.

По информации журнала Economist, численность дезертиров составляет от пяти до десяти процентов. По словам Романа Костенко, секретаря комитета по обороне в украинском парламенте, произошел "обвал мобилизации". В то же время, согласно новым данным американской разведки, Украина потеряла 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными — гораздо больше, чем предполагалось ранее.

4. Удачная коалиция Путина

Благодаря высоким доходам от продажи энергоносителей у Путина есть все возможности для ведения боевых действий. Эксперты полагают, что он сможет продолжать военные действия на этом уровне еще как минимум два-три года.

По данным финского аналитического Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с начала военных действий в феврале 2022 года Москва заработала 707 миллиардов евро на продаже газа, нефти и угля. Российские военные расходы в этом году, напротив, составляют всего 100 миллиардов евро — по крайней мере, официально. Эта цифра не может быть подтверждена независимыми экспертами.

По данным Венского института экономических исследований (WIFO), с 2022 года торговля России с Китаем выросла на 40 процентов, с Турцией — на 23 процента, а с Индией — на целых 140 процентов. Кроме того, все больше стран поддерживают Россию в ее планах по созданию "многополярного" мирового порядка, как объяснил Путин на саммите БРИКС в Казани.

5. Сокращение поддержки

Поддержка Украины рушится сразу по нескольким направлениям. Во-первых, США теперь вынуждены поставлять оружие не только Украине, но и Израилю. Во-вторых, вера в победу Украины на Западе ослабевает, а страх перед эскалацией военных действий усиливается. В западных обществах наблюдается тенденция к снижению поддержки и готовности идти на жертвы.

В-третьих, правительство пользуется все меньшей поддержкой на Украине. Недавно были значительно увеличены налоги. По данным опросов Киевского международного института социологии (КМИС), только семь процентов населения оценивают работу партии Зеленского "Слуга народа" как хорошую, а 55 процентов — как плохую или очень плохую.

В-четвертых, во время проведения мобилизационных мероприятий иногда случаются жестокие сцены, что также отрицательно сказывается на поддержке военных действий. По данным ООН, зимой из-за разрушенного энергоснабжения каждый день происходят перебои в подаче электроэнергии до 18 часов в сутки — это изматывает людей. Согласно опросам, молодые украинцы, в частности, постепенно становятся готовы обменять землю на мир.