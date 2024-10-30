Путин призвал совершенствовать стратегические силы сдерживания

Путин: нужно совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы есть

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.