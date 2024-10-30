РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин

Путин: РВСН переведут на новые ракетные комплексы с более высокой точностью

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин перед началом тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

Он отметил, что в текущем году оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%.

Глава государства также добавил, что сегодня продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

"Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан", - подчеркнул президент.