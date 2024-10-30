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ТАСС

Командир "Адмирала Горшкова" заявил, что заход в Бизерту стал ценным опытом для моряков

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Павел Конов пояснил, что заход происходил в ночное время, то есть в сложных условиях на неизвестной местности

БИЗЕРТА /Тунис/, 29 октября. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Заход фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" в порт Бизерта Тунисской Республики стал ценным опытом для моряков. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС командир корабля капитан второго ранга Павел Конов.

"В целях плавания для моряков это очень ценный опыт, так как заходили мы в ночное время. Это происходит нечасто для кораблей любого флота, потому что это плавание называется в нашем случае "в сложных условиях на неизвестной местности", - сказал он.

По словам командира корабля, "экипаж проявил очень слаженную работу и безаварийно встал у причала для того, чтобы отдохнуть, сменить обстановку, пополнить запасы и дальше следовать плану мероприятий".

Фрегат, выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, зашел в Бизерту в 04:00 по местному времени (06:00 мск). Дальний поход корабля начался 17 мая. За это время фрегат уже преодолел более 23 тысяч морских миль. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

В Средиземное море "Адмирал Горшков" зашел 24 июля. Помимо выполнения военно-дипломатических задач в ходе деловых заходов в порты стран Средиземноморского региона, экипаж фрегата отработал взаимодействие с другими российскими кораблями и выполнил несколько задач в составе группировки российского ВМФ. Ранее фрегат совершил заходы в Гавану (Куба), Ла-Гуайру (Венесуэла) и Оран (Алжир).

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году, а в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Этот корабль с высокоточным ракетным оружием способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. 

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