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ТАСС

NYT: в США раскритиковали план Зеленского о передаче Киеву ракет Tomahawk

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Tomahawk
Tomahawk.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Источники газеты назвали документ нереалистичным и полностью зависящим от западной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американские военные аналитики и дипломаты критикуют так называемый план победы Владимира Зеленского, называя его нереалистичным и полностью зависящим от западной помощи. В закрытой части документа содержится предложение о поставке Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленных госслужащих США, пожелавших остаться анонимными, Зеленский не смог убедить Вашингтон разрешить наносить удары вглубь территории России западным оружием. В связи с этим, по мнению чиновников, предложенный Зеленским "пакет неядерного сдерживания", предполагающий поставки Киеву американских ракет Tomahawk, представляет собой "абсолютно невыполнимое требование".

Радиус их действия превышает аналогичный показатель переданных Украине ранее ракетных комплексов ATACMS в семь раз и составляет около 2 400 км. Кроме того, запрашиваемое Киевом количество дальнобойных ракет не смогли бы поставить ни США, ни любое другое западное государство без ущерба для их запасов вооружений, предназначенных для решения "потениальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", считают собеседники издания.

Газета отмечает, что турне Зеленского по Европе и его визит в США "можно считать провалом". Ни одна страна не согласилась разрешить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине территории России. Также ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО.

16 октября Зеленский представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. Документ также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. План включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Ядерный щит
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