Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)

TNI: российские подлодки класса "Борей" превосходят американские

Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят американские по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности и представляют собой значительную стратегическую угрозу, пишет TNI. В состав российского флота входят четыре “Борея”, и это не предел.

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

Новые российские подлодки класса “Борей”: подводная сила, которая перепишет правила игры?

Пожалуй, лучшие в мире атомные подлодки находятся на вооружении России. АПЛ проекта 955 “Борей” оснащены передовой гидроакустической системой, которая обеспечивает экипажу лучшую ситуационную осведомленность, чем мощнейший из американских конкурентов.

Гидроакустическая система не знает аналогов

Гидроакустическая система “Иртыш-Амфора-Б-055” превосходит возможности подлодок четвертого поколения ВМС США, включая классы “Огайо” (Ohio) и “Виргиния” (Virginia), которые составляют костяк подводного флота.

Благодаря таким возможностям российские подлодки класса “Борей” получили значительные стратегические преимущества перед американскими конкурентами. И американским подводникам следует отнестись к этому всерьез — это далеко не пустая похвальба.

Подлодки класса “Борей” действительно относятся к сложнейшим в мире. Они не только не только оснащены, пожалуй, самыми технологичными в мире гидроакустическими системами, но и могут запускать самое передовое ядерное оружие России — ракеты “Булава”.

Подробнее об уникальной подводной лодке

Согласно сайту Naval-Technology.com, первый “Борей” был заложен в 1996 году, всего через несколько лет после распада Советского Союза, оказавшегося крайне болезненным для Кремля. Однако первая подлодка этого класса вышла в открытое море лишь в 2009 году и заступила не дежурство в рядах ВМФ России лишь в январе 2013 года. Последняя на данный момент лодка этого проекта введена в эксплуатацию в 2020 году.

Класс “Борей” проектировался для размещения новых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) “Булава”, которые пришли на смену отмененному проекту Р-39УТТХ “Барк”.

В настоящее время в составе ВМФ РФ несут службу четыре “Борея”. Подлодки спроектированы Конструкторским бюро морского оборудования “Рубин” и построены на легендарном судостроительном заводе “Севмаш”.

По водоизмещению “Бореи” уступают культовым советским подлодкам проекта 941 “Акула” (по классификации НАТО: Typhon или “Тайфун”), однако эти два класса подводных лодок несут одинаковое количество ракет. Более новые лодки класса “Борей-А” могут нести даже двадцать ракет, тогда как их предшественники из первого поколения — лишь 16. Эти лодки дополнительно оснащены противокорабельными ракетами с дальностью полета почти 50 километров — а это ключевой потенциал для самообороны в регионе боевых действий.

Подлодки приводятся в действие ядерным реактором ОК-650 и паровой турбиной. По сути, “Бореи” первые в России подлодки с водометным движителем.

В лице “Бореев” ВМФ России обрел настоящую жемчужину. Им под силу то, чего не могут даже американские подводные лодки, долгое время считавшиеся лучшими в своем роде. Если русские произведут больше таких гигантов, их подводные силы, и так уже серьезный соперник для Запада, станут еще более смертоносными.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: как Запад потерял Украину” вышла в свет 22 октября.