Западный план победы Украины (Foreign Policy, США)

FP: план Запада должен быть тождественен "плану победы" Украины

Риторика Запада о безоговорочной поддержке Украины превратилась в фиговый листок, скрывающий, что в западных столицах не определили, ни что считать победой, ни что для этого надо сделать, пишет FP. Автор статьи призывает западных лидеров фактически принять "план победы" Украины.

Робин Ниблетт (Robin Niblett)

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский объехал западные столицы в попытке заручиться поддержкой своего “плана победы”. Основные его положения — их Зеленский изложил своему парламенту на прошлой неделе — весьма просты. Союзники должны официально пригласить Украину в НАТО и предоставить больше оружия для отражения российского натиска — лишь тогда президент России Владимир Путин усядется за стол переговоров.

Тем временем сам Путин следует собственному плану победы. Поскольку его войска в сентябре понесли самые высокие потери за весь конфликт (сведения "почерпнуты" явно из украинских источников, которые при этом стыдливо умалчивают о катастрофических потерях ВСУ за этот период. – Прим. ИноСМИ), он недавно распорядился поставить под ружье 133 000 военнослужащих в ходе начавшегося 1 октября осеннего призыва и объявил о 25-процентном увеличении расходов на оборону. В результате их доля достигнет ошеломительной отметки в 32% от федерального бюджета России на 2025 год.

И несмотря на успешное вторжение ВСУ в Курскую область в начале августа, российские войска продолжают продвигаться в Донбассе, где украинские защитники по-прежнему уступают наступающим в численности и вооружении — особенно после того, как США сократили объемы военной помощи.

Учитывая продолжающийся отказ Вашингтона разрешить украинцам использовать оружие американского производства или разработки для нанесения ударов по военным и логистическим объектам на территории России, страна фактически воюет со связанными за спиной руками.

Однако даже последовательно лишая Украину средств эффективной защиты из страха эскалации конфликта с Россией, Запад ждет от Зеленского жизнеспособного плана победы. Это какое-то недоразумение. Если западные правительства искренни в своих заявлениях о том, что борьба Украины имеет решающее значение для их собственной безопасности и авторитета международного порядка на основе правил (точнее, того, что от него осталось), то настала пора назвать четкие критерии победы — и определиться с тем, какую поддержку они готовы оказать, чтобы ее достичь.

На сегодняшний день союзники Киева наотрез отказываются обсуждать что бы то ни было кроме заявленной Зеленским цели — восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым. Они утверждают, что не намерены подрывать право украинского народа самому определять свое будущее — то самое, ради которого он проливает кровь и идет на иные жертвы.

Но реальных шансов достичь своих целей – без значительно бóльшей поддержки – у Украины немного. Кроме того, готовность украинцев к дальнейшим боевым действиям вплоть до полного изгнания русских, некогда незыблемая, постепенно ослабевает. На этом фоне риторика Запада о безоговорочной поддержке превратилась в фиговый листок, скрывающий, что в западных столицах не ведется ни серьезных размышлений о том, что считать убедительной победой, ни планирования в этом направлении.

Молчание Запада по этому вопросу стало политически саморазрушительным. В США нежелание администрации Байдена четко и внятно определить критерии победы сделало поддержку Украины заложницей порочных партийных склок в преддверии президентских выборов в ноябре.

В Европе набирают обороты популистские лидеры, симпатизировавшие Путину еще до того, как он ввел войска на Украину. Они утверждают, что поддержка Киева — пустая трата драгоценных ресурсов. Путин всячески поощряет эти разногласия, идя на все более дерзкие диверсии в Европе и выступая со все более абсурдными угрозами ядерной эскалации — и надеясь тем самым подорвать поддержку Киева.

Кроме того, Путин убежден, что может идти на обострение, практически ничем не рискуя. По данным правительств США, Украины и Южной Кореи, Северная Корея, которая уже поставляет Москве не менее половины артиллерийских снарядов для нужд украинской кампании (нет фактических данных, подтверждающих эту информацию. – Прим. ИноСМИ), отправила еще и тысячи солдат в поддержку союзницы.

Если западные правительства не скажут, чтó они подразумевают под победой Украины и какие действия они готовы предпринять, чтобы ее достичь, они в итоге лишь приблизят поражение Украины, которое якобы хотят предотвратить.

Западное определение победы должно быть простым — и при этом тесно переплетаться с определением Киева. Украина должна остаться стойкой и суверенной демократией с правом на европейское будущее, за которое борются ее граждане и в котором Путин, наоборот, готов им отказать. Благополучная Украина должна получить надежную защиту от долгосрочной российской угрозы. Для этого результата совершенно необязательно, чтобы Украина вернула себе 100% своей суверенной территории военным путем.

Однако важнейшая предпосылка такой победы — это шанс остановить российское наступление. Чтобы помочь Украине этого достичь, союзники должны следовать одному простому принципу: чем дальше продвигаются российские войска, тем более серьезное военное сопротивление их будет ждать. Исходя из этого, США должны немедленно дать Киеву зеленый свет на удары ракетами Storm Shadow/SCALP по военным ресурсам для захвата украинской территории, даже если они находятся глубоко в российском тылу. Это склады топлива и боеприпасов, ключевая транспортная инфраструктура и логистические узлы, обслуживающие линию фронта.

В качестве демонстрации политической воли коалиция европейских правительств — тех из них, кто обладает необходимой народной и политической поддержкой — должна отправить на Украину ограниченный небоевой контингент. Эти военные будут находиться вдали от линии фронта, но достаточно близко, чтобы обеспечить ВСУ более эффективную подготовку, лучшую логистическую поддержку и скорейший ремонт техники.

И если Москва продолжит удары по гражданской и промышленной инфраструктуре, союзники Киева должны использовать собственные силы, будь то на территории НАТО или непосредственно в зоне боевых действий, чтобы помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты.

Путин такие действия наверняка осудит. Но поскольку ни один из этиих шагов не задействует сил НАТО, представляющих прямую угрозу для России, они не оправдывают дальнейшего возмездия против членов альянса.

Недвусмысленное заявление союзников о защите суверенитета Киева военными средствами должно подкрепляться должной политической поддержкой, чтобы Украина процветала как стабильное суверенное государство.

Интеграция Украины в НАТО должна стать долгосрочной целью, однако это невозможно, доколе страна находится в состоянии войны. Даже если мир будет восстановлен, заручиться необходимой для этого единодушной поддержкой союзников будет непросто. Поэтому краткосрочным приоритетом должно стать закрепление вышеописанной военной поддержки в двусторонних соглашениях о безопасности между Украиной и ее самыми преданными союзниками — странами Северной Европы и Прибалтики, Польшей, Великобританией, Францией и Нидерландами.

Французское, итальянское и немецкое лидерство сыграет ключевую роль на другом фронте: в том, чтобы ускорить членство Украины в Европейском союзе и обеспечить стойкий и конкретный прогресс на пути к полной интеграции. В конце концов, нельзя рассчитывать, что украинцы прекратят борьбу за возвращение всех своих земель без существенных обязательств перед непокоренной частью страны. Обеспечив политическое и экономическое выживание Украины, а также гарантируя ее долгосрочное процветание в тесных институциональных объятиях ЕС, члены блока помогут Киеву сохранить перспективу мирного воссоединения в более отдаленном будущем.

Этот сложный комплекс военных и политических мер отвечает основополагающим интересам Европы и США. Если Украина проиграет, европейцам придется иметь дело с усиленной российской угрозой у своих рубежей. Нежелание Европы сплотиться даже против общей внешней опасности подорвет внутреннюю сплоченность, необходимую для эффективной работы ЕС. А пустые обещания НАТО поддержать демократическую соседку окажутся пустыми и еще больше подорвут доверие к альянсу и авторитет американского сдерживания во всем мире.

Выживание стойкой и суверенной Украины — это вопрос политической воли. Украинцы неоднократно продемонстрировали свою, не жалея своих жизней. Главное препятствие на пути к победе — несоответствие воли России и союзников Украины. Складывается ощущение, что Путин готов пойти дальше, чтобы превратить Украину в своего вассала или несостоявшееся государство, чем США и Европа — чтобы поддержать ее выживание, стабильность и суверенитет.

Если союзники сейчас же не обрисуют ту победу, которой они хотят, а также того, как ее достичь и сберечь, агония Украины не только продолжится, но и усугубится. И, как ни трагично, вся ее борьба может оказаться напрасной.

Робин Ниблетт — заслуженный научный сотрудник, бывший директор Королевского института международных отношений (Чатем-хаус) и автор книги “Новая холодная война: как соперничество между США и Китаем сформирует наше столетие”