Korea Aerospace Industries приступила к сборке первых шести УБС FA-50PL Блок.20 для ВВС Польши

ЦАМТО, 29 октября. На линию окончательной сборки предприятия южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) поступили первые учебно-тренировочные / легкие боевые самолеты FA-50PL Блок.20, предназначенные для ВВС Польши.

Соответствующие фото на сайте Portalobronny.se.pl разместил польский журналист Юлиуш Сабак после посещения объектов Korea Aerospace Industries в Сачхоне.

Официальные лица Korea Aerospace Industries подтвердили, что в настоящее время в производстве находятся шесть самолетов FA-50PL в рамках ускоренного графика производства и поставок.

Как уже сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года в Минске-Мазовецком состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение для ВВС Польши легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries.

Предметом первого контракта является поставка 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50GF (Gap Filler) в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл.

Предметом второго контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши и Korean Aerospace Industries, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL (полонизированная версия) в версии Блок.20 с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл.

Выкатка первого FA-50GF на предприятии KAI в Сачхоне состоялась 7 июня 2023 года. Первые два FA-50GF были доставлены в Польшу в июле. Их официальная демонстрация состоялась 21 августа на авиабазе в Минске-Мазовецком. Еще два самолета прибыли в Польшу в августе, третья и четвертая пары – в октябре, а пятая и шестая пары – в ноябре 2023 года.

Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительными требованиями ВВС Польши ("полонизированная" версия), начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 GF будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

Пакеты, включенные в контракты, представляют собой аналогичные наборы продуктов и услуг. Пакет обучения включает, среди прочего, поставку летного тренажера и тренажера боевого применения (FMS – Flight Model Simulator и OFT – Operational Flight Trainer), обучение пилотов и технического состава в Республике Корея и Польше. При этом в логистический пакет входит запас запасных частей и расходных материалов.

Подписание исполнительных контрактов состоялось в соответствии с положениями рамочного соглашения, заключенного 27 июля 2022 года Агентством по вооружениям и Korean Aerospace Industries.

Как заявлено, принятый метод заключения контрактов связан с разделением отдельных проектов на этапы, а также передачей технологий, в результате чего на территории Польши будет построен центр обслуживания самолетов FA-50. Как планируется, он откроется в 2026 году.

Принятый метод приобретения должен позволить оптимально управлять проектом и быстро достичь уже на первом этапе необходимых ВВС Польши боевых возможностей путем поставки современной военной техники, совместимой с самолетами F-16C/D Блок.52.+ и законтрактованными самолетами пятого поколения F-35A.

FA-50 – южнокорейский легкий двухместный боевой самолет, оснащенный современной авионикой и РЛС управления огнем. Максимальная взлетная масса – 12,3 т, масса боевой нагрузки – до 4,5 т. Он вооружен 20-мм пушкой и широким спектром подвесного авиационного вооружения, в том числе УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля", а также несколькими типами авиабомб различного назначения. Самолет оснащен двигателем с форсажной камерой мощностью 17,7 тыс. фунтов (79 кН) и способен развивать максимальную скорость 1,5М. Дальность полета составляет 1800 км, практический потолок – 14600 м.

Все законтрактованные самолеты FA-50 будут оборудованы системой Link-16 и системой опознавания "свой-чужой" стандарта НАТО. Самолеты, приобретаемые в рамках второго этапа, будут отличаться улучшенными характеристиками по дальности полета, пакетом вооружений, а также авионикой и РЛС, в соответствии с предъявляемыми ВВС Польши требованиями. Данную версию, в частности предполагается оборудовать РЛС PhantomStrike разработки Raytheon, УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", нашлемным дисплеем Thales Scorpion и контейнерной системой целеуказания "Снайпер" Lockheed Martin.

Как предполагается, FA-50 дополнят парк имеющихся F-16 и вместе с 32 истребителями F-35A "Лайтнинг-2" заменят состоящие на вооружении 21 МиГ-29 и 30 Су-22.