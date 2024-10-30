Зонд "Спектр-РГ" составил рентгеновскую карту окрестностей Солнечной системы

Эта карта указала на существование "межзвездного тоннеля", связывающего эту структуру с другими пузырями из плазмы, сообщила пресс-служба MPE

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Немецкий телескоп eROSITA, установленный на российской обсерватории "Спектр-РГ", составил первую детальную трехмерную карту "локального пузыря" - горячего облака из плазмы, которое окружает Солнечную систему и соседние звезды. Эта карта указала на существование "межзвездного тоннеля", связывающего эту структуру с другими пузырями из плазмы, сообщила пресс-служба немецкого Института внеземной физики (MPE).

"Данная карта помогла нам уточнить разброс в температурах разных регионов "локального пузыря", которые были ранее раскрыты зондом ROSAT, а также открыть следы существования "межзвездного тоннеля", направленного в сторону созвездия Центавра. Его открытие стало возможным благодаря высокой чувствительности eROSITA и принципиально новой стратегии наблюдений по сравнению с ROSAT", - заявил научный сотрудник MPE Михаэль Фрайберг, чьи слова приводит пресс-служба института.

Так называемый "локальный пузырь" представляет собой гигантское облако из плазмы, разогретой до температуры в несколько миллионов градусов Кельвина. Оно предположительно возникло около 10-20 миллионов лет назад в результате взрыва одной или нескольких сверхновых, чьи выбросы очистили данный регион межзвездного пространства от нейтрального газа и насытили его горячей плазмой, которая вырабатывает едва заметное рентгеновское свечение.

Фрайберг и его коллеги составили первую точную карту этого региона космоса при помощи данных, которые были собраны телескопом eROSITA при составлении пока самого обширного каталога источников рентгеновского излучения на ночном небе, который включает в себя примерно 900 тыс. объектов. В прошлом, подобным наблюдениям мешал высокий уровень солнечной активности, однако по счастливому стечению обстоятельств "Спектр-РГ" начал свою работу в период затишья на Солнце, что позволило ученым всесторонне изучить структуру "локального пузыря".

Полученные при помощи eROSITA снимки и проведенные этим телескопом замеры указали на то, что "локальный пузырь" оказался значительно больше вытянут в сторону полюсов Галактики, чем считали в прошлом астрономы. Также ученые обнаружили, что в южных регионах этой структуры температура плазмы была примерно на 200 тыс. градусов Кельвина выше, чем в северных частях "локального пузыря", что предположительно связано с различиями во вспышечной активности сверхновых в разных регионах Млечного Пути.

Также ученые обнаружили гигантский пучок из горячей плазмы, который направлен из "локального пузыря" в сторону созвездия Центавра. Как предполагают астрономы, данная структура, которую они назвали "межзвездным тоннелем", связывает локальное скопление горячей плазмы с другими подобными структурами, которые возникли в соседних регионах Галактики в результате взрывов сверхновых. Эти скопления плазмы и связывающая их сеть из "тоннелей" могут оказывать серьезное влияние на круговорот холодного и горячего газа в Млечном Пути, подытожили Фрайберг и его коллеги.

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп и перевела его в безопасный режим.