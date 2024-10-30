В ОСК состоялась закладка уникального научно-экспедиционного судна "Иван Фролов"

ЦАМТО, 29 октября. На предприятии ОСК "Адмиралтейские верфи" состоялась закладка научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов" для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Проект судна разработан предприятием ОСК "Невское ПКБ".

После ввода в эксплуатацию новый флагман полярной науки войдет в состав флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Новое НЭС предназначено для: замены персонала антарктических станций; материально-технического обеспечения антарктических станций; выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, припай; проведения морских научно-исследовательских работ в океане; вывоза отходов и мусора.

Судно, не имеющее аналогов в мире, способно брать на борт 2,5 тыс. тонн генерального груза, имеет 165 м в длину и водоизмещение 25 тыс. тонн. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек.

Технические характеристики НЭС "Иван Фролов": длина наибольшая – 164,8 м, ширина наибольшая – 26 м, высота борта – 13,5 м, скорость – 16 узлов, экипаж – 70 человек, научный персонал – 170 человек, ледовый класс – Arc7, водоизмещение – 25308 т, осадка по конструктивной ватерлинии – 8,5 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".