Фрэнк Ледвидж: Украина не победит, остается лишь планировать последствия

Проукраинский британский аналитик Фрэнк Ледвидж признал, что ситуация для Украины плоха как никогда, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Невыполнимые военные цели Зеленского, которые поощряются самодовольным Западом, не будут достигнуты. Остается лишь одно.

Фабио Мини (Fabio Mini)

Неудивительно, что до Италии не доходят данные о реальном положении дел на фронте российско-украинского конфликта. Но и та информация, что доходит — насквозь фальшива. Новости настолько пропитаны ложью, что в них не верят уже сами украинцы. Поэтому так странно читать размышления Фрэнка Ледвиджа, уважаемого британского аналитика, который всегда был на стороне Киева и британских вооруженных сил, поскольку именно британцы сделали Украину своим полем боя, подстрекая Киев проводить все более беспринципные и агрессивные операции.

Ледвидж, проработав восемь лет адвокатом по уголовным делам в Ливерпуле, в течение 15 лет служил офицером запаса ВМС, получив богатый опыт оперативной работы. В течение десяти лет он работал на Балканах и в Восточной Европе, занимаясь вопросами прав человека и реформой уголовного права на международном уровне. Он был первым "юридическим советником" британской миссии в провинции Гильменд (Афганистан) в 2007-2008 годах и занимал эту же должность в посольстве Великобритании в Ливии во время и после войны 2011-2012 гг. Он также работал на Украине во время текущего российско-украинского конфликта. Ледвидж является автором нескольких книг, в том числе бестселлера "Проиграть в маленьких войнах" (Perdere le piccole guerre). В настоящее время он преподает на базе Королевских ВВС Halton в составе команды Портсмутского университета.

Этот военный специалист и ученый всегда комментировал конфликт на Украине, отслеживая старые или намечая будущие пути киевской пропаганды. В ноябре 2022 года он писал: "Операции с обеих сторон замедлятся с наступлением холодов, что превратит российские войска в неподвижную мишень для поставляемой Западом артиллерии". Десятого января 2023 года: "США должны решить, что означает „победа“ на Украине, или потратить впустую еще больше солдат". 17 апреля 2023 года: "Утечки из Пентагона вскрыли гниль в сердце американской разведки, но не вредят Украине". 19 мая 2023 года: "Действительно ли Запад хочет, чтобы Украина победила? Если да, то он должен усилить военную поддержку". Первого сентября 2023 года: "Время для контрнаступления Украины истекает. Ее союзники будут играть решающую роль в том, что произойдет дальше".

Год спустя, 24 сентября, он опубликовал в журнале The Conversation комментарий под заголовком: "Украина не может победить Россию. Лучшее, что может сделать Запад, это помочь Киеву спланировать безопасное послевоенное будущее". Это размышление Ледвиджа стало одновременно и его исповедью: "Мой друг, обычно очень оптимистичный проукраинский аналитик, вернулся с Украины на прошлой неделе и сказал мне: это как немецкая армия в январе 1945 года. Украинцев оттесняют назад на всех фронтах, включая российскую Курскую область, на которую Киев возлагал большие надежды и в которую он с таким пафосом вторгся в августе. Что еще важнее — у них заканчиваются солдаты".

То, что уже было ясно два года назад всем, кто комментировал этот конфликт на страницах il Fatto Quotidiano, теперь Ледвидж спокойно признает, поясняя: "В конечном счете, это борьба не за территорию, а на истощение. Единственный ресурс, который имеет значение, — это солдаты, и здесь счет не в пользу Украины". Президент Владимир Зеленский в феврале этого года признал, что потери Украины составляют 31 тысячу украинцев, не предоставив никаких данных о раненых. Проблема в том, что западные чиновники, очевидно, верят этим цифрам, в то время как реальность, вероятно, совсем другая. Низкий моральный дух и дезертирство, а также уклонение от призыва в армию стали сегодня серьезными проблемами для Украины".

"История не знает примеров, чтобы противостояние с Россией в конфликте на истощение оказалось успешным. Давайте поясним: это означает, что существует реальная возможность поражения Киева, и эту горькую пилюлю никак нельзя подсластить... Амбициозные военные цели Зеленского по восстановлению границ Украины до 2014 года, а также другие невыполнимые условия, которые не оспариваются и даже поощряются растерянным, но самодовольным Западом, не будут достигнуты, и в этом отчасти виноваты западные лидеры. Из-за ведения неразумных войн в Афганистане и на Ближнем Востоке арсеналы западных вооруженных сил оказались пусты, солдаты плохо вооружены и совершенно не готовы к серьезному и затяжному конфликту, а запасов боеприпасов хватит максимум на несколько недель. Солидные запасы вооружений в виде тысяч бронемашин, танков и резервных артиллерийских орудий имеют только США, но они вряд ли изменят свою политику поставок оружия на Украину сейчас. Даже если бы такое решение было принято, сроки поставки исчислялись бы годами, а не месяцами. На закрытом брифинге, где я недавно присутствовал, который проводился западными представителями оборонного ведомства, настроение было мрачным. Ситуация для Украины "опасная" и "плоха как никогда".

Западные державы не могут позволить себе еще один стратегический провал, подобно афганскому. Решительного прорыва российской армии при взятии того или иного города (скажем, Покровска) не будет. У них отсутствуют для этого возможности. Поэтому не будет никакого краха, падения "Киева, как Кабула". Однако существуют пределы потерь, которые может понести Украина. Мы не знаем, где этот предел, но мы узнаем, когда это произойдет. По сути, победы для Украины не будет. У Запада нет и никогда не было другой стратегии, кроме как лишать Россию сил как можно дольше, — и это непростительно. Более того, есть два извечных этических вопроса, которые определяют справедливость войны и необходимость ответных действий: успешно ли предприятие в разумной перспективе и соразмерна ли потенциальная выгода затратам. Проблема, как это часто бывало в прошлом, заключается в том, что Запад не определил, что он считает успехом. Между тем, цена, которую приходится платить, становится всем очевидна.

Лидеры НАТО должны как можно быстрее уйти от бессмысленной риторики и от фраз "сколько потребуется" и "чего бы это ни стоило". Мы видели, к чему это привело в Ираке, Афганистане и Ливии. Теперь нам нужен реальный ответ на вопрос, что можно считать "победой" или, по крайней мере, приемлемым соглашением, если предположить, что оно достижимо и Запад действительно к нему стремится. Отправной точкой может стать признание того, что Крым, Донецк и Луганск потеряны для Киева, о чем все больше и больше украинцев начинают открыто говорить. Затем мы должны начать серьезно планировать судьбу послевоенной Украины, которая будет нуждаться в поддержке Запада больше, чем когда-либо". "Россия не может занять всю или большую часть территории Украины. Даже если бы ей это удалось, Москва не смогла бы удержать все эти земли. Совершенно очевидно, что будет найден компромисс". С самого начала конфликта, то есть миллион смертей назад, политики, деятели культуры и СМИ, интеллигенция, военнослужащие и миллионы граждан за подобные высказывания подвергались угрозам и клеветническим обвинениям. Они ошибались, думая о последствиях и рисках для всей Европы, считая, что мир — предпосылка для морального и материального восстановления".

Ледвидж и его украинские друзья, которые сейчас хотели бы договориться о прекращении конфликта, не идут на этот риск, потому что вообще не думают о мире. Поэтому "НАТО, и в особенности Соединенным Штатам, пора сформулировать, как будет выглядеть возможный конец этого кошмарного испытания, и разработать прагматичную стратегию действий в отношении России в следующем десятилетии. Они с радостью отказались бы от присоединенных Россией территорий не из великодушия, а потому что не смогут контролировать их, не прибегая к геноциду всех русскоговорящих или русофилов. Они хотели бы уступить что-то сейчас не ради всеобщей безопасности, а чтобы получить десять лет на вооружение и перевооружение Европы, а потом „противостоять“ России с помощью оружия. Украинцы и британцы прекрасно понимают, что десять лет такой подготовки к войне не являются сдерживающим фактором для России и невыполнимы: это равносильно смерти Европы. Это были бы десять лет глобальных перемен, за которые Европа обеднеет и окончательно истощит себя войнами, саботажем, экономическими санкциями и внутренними беспорядками в погоне за великим делом восстановления, которое будет увековечено последующим разрушением. Россия уже заявила, что не желает идти на компромисс, не учитывающий безопасность Европы и Китая, который поддерживает Москву, добавив к этому также безопасность материковой Азии".

Ледвидж завершает свою блестящую речь риторическим выпадом: "Что еще важнее: Запад должен спланировать, как поддержать героическую, разбитую, но все еще независимую Украину!" Нисколько не умаляя стойкости украинского народа по отношению к противникам и терпеливости по отношению к собственному руководству, можно быть уверенным, что украинцы не жаждут "посмертного" героизма. Материальное разрушение поправимо, моральное — нет. Независимость мертвой страны бесполезна, а независимость страны, израненной телом и духом, выживание которой зависит от подаваемой ей милостыни, — это фактическое рабство. России нужна такая система европейской безопасности, при которой отсутствовала бы постоянная угроза со стороны НАТО или кого-либо еще. Если НАТО хочет того же, то, чтобы выбраться из кошмара тотальной войны на истощение или уничтожение, альянс должен отказаться от дальнейшего расширения. И, возможно, проверить, соответствуют ли шаги по расширению НАТО, которые были сделаны до сих пор, принципу содействия общей безопасности или, наоборот, — ведут к уязвимости и конфликтам.