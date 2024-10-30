Во Владивосток прибыл первый "Каракурт" из Комсомольска-на-Амуре

Во вторник, 29 октября, малый ракетный корабль "Ржев" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), прибыл на сдаточную базу предприятия во Владивостоке. Как рассказали в пресс-службе верфи, в столице Приморья начнутся работы по подготовке МРК к швартовным испытаниям, достроечные мероприятия и проверка всех систем жизнеобеспечения.

По данным представителей АСЗ, за время трехнедельного перехода из акватории завода в Комсомольске-на-Амуре до бухты Золотой Рог "Ржев" преодолел почти 1400 км и благополучно пришвартовался у пирса сдаточной базы.

МРК "Ржев" прибывает во Владивосток АСЗ

На МРК уже установлено и смонтировано все крупногабаритное оборудование, загружены главные дизели и системы вооружения. Швартовные испытания начнутся по графику, подчеркнули в пресс-службе АСЗ.

Напомним, что военное ведомство заключило с верфью из Комсомольска-на-Амуре контракт на поставку Тихоокеанскому флоту четырех МРК проекта 22800. Первые два корабля, "Ржев" и "Удомля", заложили в июле 2019 года. В сентябре 2023 года их спустили на воду.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". В интересах ВМФ России их производят четыре предприятия: судостроительный завод "Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, "Восточная верфь" и Амурский судостроительный завод.

Длина МРК проекта 22800 – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".