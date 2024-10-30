В Индии состоялось открытие линии окончательной сборки самолетов C-295MW

ЦАМТО, 29 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Испании Педро Санчес 28 октября в Вадодаре (шт.Гуджарат) приняли участие в открытии авиастроительного комплекса компании Tata Advanced Systems Limited (TASL).

На этом объекте будет выполняться окончательная сборка военно-транспортных самолетов Airbus C-295MW.

Завод будет заниматься всеми аспектами жизненного цикла C-295MW – от производства и сборки до испытаний и квалификации, поставки и технического обслуживания в течение всего жизненного цикла самолета.

По заявлению премьер-министра Индии, произведенные на заводе самолеты ВТА не только усилят возможности военно-транспортной авиации ВВС страны, но и обеспечат развитие новых компетенций в национальном авиастроении.

Программа C-295MW реализуется в рамках программы "Сделано в Индии", направленной на снижение зависимости от импорта вооружений. Ожидается, что в течение следующих 10 лет в рамках этой программы будет создано 15 тыс. квалифицированных прямых рабочих мест и 10 тыс. – косвенных рабочих мест.

Как уже сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны. Стоимость заказа составила 219,35 млрд. рупий (2,659 млрд. долл.). Стороны также подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять компенсационные обязательства в размере 30% от стоимости продажи. Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

Согласно озвученным планам, первые 16 самолетов должны быть поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании.

В сентябре 2023 года планировалось передать первую машину. Второй самолет должен быть передан заказчику в мае 2024 года, а следующие 14 C-295MW – с темпом по одному в месяц до августа 2025 года.

Первый самолет был передан ВВС Индии 13 сентября 2023 года на предприятии в Севилье (Испания) и в тот же день вылетел в Дели (Индия) под управлением смешанного экипажа из представителей компании и ВВС Индии. 25 сентября на авиабазе "Хиндон" состоялась торжественная церемония принятия его на вооружение. Он вошел в боевой состав 11-й авиаэскадрильи ВВС Индии ("Носороги"), размещенной в Вадодаре. На сегодняшний день в Индию поставлено шесть C-295MW, собранных на мощностях Airbus в Севилье.

Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии совместным предприятием TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS), на заводе в Вадодаре в течение десяти лет после подписания контракта. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил первый камень в фундамент предприятия по производству самолетов 30 октября 2022 года. Это первый проект, в рамках которого военные самолеты будут производиться в Индии частной компанией.

Ожидается, что первый собранный в Индии C-295MW будет поставлен заказчику в сентябре 2026 года, а последний – в августе 2031 года. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета. Так, выпуск компонентов уже начался на предприятии MCA (Main Constituent Assembly) в Хайдарабаде. Проект C-295 предусматривает более 85% структурной и окончательной сборки 40 самолетов, а также производство 13 тыс. деталей в Индии. Для этого был сертифицирован 21 специальный процесс и привлечено 37 индийских поставщиков, как из частного, так и государственного секторов. Все 56 самолетов будут оборудованы комплексом радиоэлектронной борьбы, разработанным компанией Bharat Electronics Limited (BEL).

Кроме того, 16 февраля 2024 года Министерство обороны Индии одобрило закупку 15 морских самолетов на базе C-295MW, включая шесть морских патрульных самолетов C-295MPA для ВМС и девять морских разведывательных C-295MSA для Береговой охраны. Данный проект ожидает одобрения Комитета по безопасности правительства Индии (CCS).