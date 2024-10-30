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ТАСС

Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

О запуске завода ранее сообщил глава концерна Армин Паппергер

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, запущенный на Украине, является законной военной целью для российской армии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о запуске завода сообщил глава концерна Армин Паппергер. Также планируется строительство порохового завода, заводов по производству боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до €0,6 млрд. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
1 комментарий
№1
30.10.2024 10:58
"Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ"
На испуг брать, заявлением о законности такой цели, поздно - завод запущен.
Надо бить! Или сочтут болтуном!
Ну чтож, подождём. Надеюсь, услышим\прочитаем о ударе по заводу.
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