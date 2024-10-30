Войти
ТАСС

Дуда отверг передачу Украине МиГ-29 без гарантий со стороны НАТО

357
0
0
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A

Истребители смогут передать в случае, если республика будет защищена поступившими с Запада самолетами, отметил президент Польши

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"Мы тоже говорили [Владимиру Зеленскому], что хотим передать [Украине истребители МиГ-29]. <...> [Мы сможем их передать в случае,] если мы будем защищены самолетами, которые бы поступили к нам с Запада на время, чтобы защитить наше небо, а потом вскоре мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты. И это усилит нашу позицию", - сказал Дуда.

8 июля в офисе Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 13:52
  • 5316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС