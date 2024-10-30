Дуда отверг передачу Украине МиГ-29 без гарантий со стороны НАТО

Истребители смогут передать в случае, если республика будет защищена поступившими с Запада самолетами, отметил президент Польши

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"Мы тоже говорили [Владимиру Зеленскому], что хотим передать [Украине истребители МиГ-29]. <...> [Мы сможем их передать в случае,] если мы будем защищены самолетами, которые бы поступили к нам с Запада на время, чтобы защитить наше небо, а потом вскоре мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты. И это усилит нашу позицию", - сказал Дуда.

8 июля в офисе Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО.