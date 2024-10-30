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ТАСС

Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники

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Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Производство "фальшкрыш" для защиты бронетехники было освоено "с нуля" и налажено в кратчайшие сроки, отметили в концерне

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Машиностроительная компания "Витязь" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) наладила в сжатые сроки производство по выпуску сетчатых экранов для защиты бронетехники от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Производство "фальшкрыш" для защиты бронетехники было освоено "с нуля" и налажено в кратчайшие сроки. Начав с выпуска противодроновых экранов для танка Т-72, коллектив приобрел дополнительные компетенции. В основу развившегося производства на предприятии была заложена перспектива создания "мангалов" для целого ряда тяжелой бронетехники с возможностью изготовления средств антидроновой защиты для различных видов военной техники", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, участок производства создан на резервных площадях предприятия. "Первоначально коллектив, которому предстояло начать производство востребованных на передовой изделий, состоял из 10 человек. Сегодня в составе бригады уже несколько десятков специалистов. Для этой работы сформирована молодежная бригада из выпускников и учащихся Ишимбайского профессионального и нефтяного колледжей. Молодежь трудится под присмотром опытных наставников, очень быстро во всем разбирается и работает самоотверженно. Все прекрасно понимают важность порученного дела - созданные изделия спасают жизнь воинов и технику, приближая победу", - добавил он.

В пресс-службе добавили, что предприятие досрочно выполнило контракт с Минобороны России.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
1 комментарий
№1
30.10.2024 15:46
Приятно читать, что через 3 года СВО, 10 сварщиков начали делать "мангалы" промышленным образом по заказу МО. Хочу напомнить, что в 1942 году начали массовый выпуск артиллерийских самоходок через 2 месяца после начала конструирования. Товарищи из соответствующего отдела МО, вы на правильном пути. Наверное через 5 лет и защитные "тактические" бревна"  на нашей технике будут не нужны. Главное допустимую скорость мышления не превышать и будет "все хорошо прекрасная маркиза".
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