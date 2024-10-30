Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники

Производство "фальшкрыш" для защиты бронетехники было освоено "с нуля" и налажено в кратчайшие сроки, отметили в концерне

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Машиностроительная компания "Витязь" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) наладила в сжатые сроки производство по выпуску сетчатых экранов для защиты бронетехники от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Производство "фальшкрыш" для защиты бронетехники было освоено "с нуля" и налажено в кратчайшие сроки. Начав с выпуска противодроновых экранов для танка Т-72, коллектив приобрел дополнительные компетенции. В основу развившегося производства на предприятии была заложена перспектива создания "мангалов" для целого ряда тяжелой бронетехники с возможностью изготовления средств антидроновой защиты для различных видов военной техники", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, участок производства создан на резервных площадях предприятия. "Первоначально коллектив, которому предстояло начать производство востребованных на передовой изделий, состоял из 10 человек. Сегодня в составе бригады уже несколько десятков специалистов. Для этой работы сформирована молодежная бригада из выпускников и учащихся Ишимбайского профессионального и нефтяного колледжей. Молодежь трудится под присмотром опытных наставников, очень быстро во всем разбирается и работает самоотверженно. Все прекрасно понимают важность порученного дела - созданные изделия спасают жизнь воинов и технику, приближая победу", - добавил он.

В пресс-службе добавили, что предприятие досрочно выполнило контракт с Минобороны России.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники.