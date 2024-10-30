Сухопутные войска Португалии намерены закупить до 36 самоходных гаубиц CAESAR NG

Подписание протокола о намерениях относительно приобретения Португалией 36 самоходных гаубиц CAESAR NG (CAESAR Mk 2) калибра 155-мм/52 производства французского отделения KNDS France франко-германского объединения KNDS. На заднем плане представлена самоходная гаубица в исполнении CAESAR Mk 1. Гуарда (Португалия), 26.10.2024.

ЦАМТО, 29 октября. Командование СВ Португалии 26 октября сообщило о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции рамочного соглашения на закупку новых 155-мм САУ CAESAR.

Церемония подписания соглашения состоялась в г.Гуарда в рамках празднования Дня Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Португалии Нуно Мело и посол Франции Элен Фарно-Дефромон.

Подписанный документ оговаривает условия приобретения гаубиц CAESAR для Сухопутных войск с целью модернизации возможностей огневой поддержки подразделений. Португалия станет четвертым покупателем новейшей версии в линейке самоходных гаубиц CAESAR, CAESAR NG, после Бельгии, Литвы и Франции.

По информации португальских СМИ, соглашение позволит приобрести до 36 современных артиллерийских систем для замены состоящей на вооружении техники, и унифицировать парк артиллерийских вооружений.

В настоящее время на вооружении СВ Португалии имеется 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц M-109A5, 12 ед. 155-мм буксируемых гаубиц M-114A1 и 18 легких 105-мм буксируемых гаубиц M-119.

Покупка предусмотрена ранее одобренным властями Португалии "Законом о военных программах на 2023-2034 годы". На данные цели до 2026 года предполагается выделить 60 млн. евро. Все САУ CAESAR будут поставлены к 2034 году.

Выступая перед журналистами в Гуарде, Н.Мело заявил, что с целью проведения модернизации вооруженных сил правительство Португалии планирует увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2029 году.