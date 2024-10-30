В США сообщили об упрощении экспорта космических систем военного назначения

По информации американских Космических сил, общее число заявок на поставки оборудования Соединенных Штатов со стороны иностранных партнеров в период с 2023 по 2024 год выросло на 500%

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Космические силы США упростили доступ к своим разработкам для союзников Вашингтона. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на представителя командования сил Дину Райалс.

По словам Райалс, в 2024 был году при участии ее командования был подготовлен перечень оборудования и технологий, которые разрешены к экспорту в дружественные США страны. В частности, партнеры Вашингтона смогут в упрощенном порядке приобретать спутники и радиолокационные станции для слежения за космическим пространством. По оценке Райалс, новый перечень "значительно облегчит" процедуру одобрения таких сделок.

"Люди [в разных странах] начинают видеть преимущества военного и коммерческого освоения космоса, и поэтому возникает необходимость искать способ закупки этих технологий. <...>. Если у нас есть какие-то возможности (технологии и оборудование - прим. ТАСС), которые мы готовы продать <…>, заблаговременная оценка тех активов, которые мы собираемся реализовать, значительно упрощает [эту задачу]", - сказала она на конференции в Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что ранее США из опасений утечки чувствительных технологий крайне избирательно подходили к экспорту космических систем военного назначения и продавали их лишь нескольким наиболее близким союзникам. Однако настойчивые просьбы со стороны других партнеров Вашингтона, не имеющих развитой космической отрасли, но желающих получить доступ к военным технологиям в этой области, вынудили американские власти изменить свою политику. В частности, на прошлой неделе Космические силы США заключили крупнейшую в своей истории сделку, в рамках которой они обязуются предоставить Вооруженным силам Канады доступ к системе высокочастотной спутниковой связи Mobile User Objective System. Цена контракта составила $126 млн. Как добавили в американских Космических силах, общее число заявок на поставки их оборудования со стороны иностранных партнеров в период с 2023 по 2024 год выросло на 500%.

Ранее программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов отметил, что США взяли курс на милитаризацию космоса и закрепили это в своей военной доктрине. По его оценке, это может свидетельствовать о подготовке к войне в космическом пространстве, которую сам Вашингтон и планирует развязать.