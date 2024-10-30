В зону СВО поставили первых роботов "Курьер"

Они способны автономно стрелять по противнику, отметили в Народном фронте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер", которые могут вести стрельбу по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию, доставлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Мы разработали "Курьер", чтобы наши ребята на фронте действовали на безопасном удалении от средств поражения противника, не подвергая себя опасности. Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь", - сказал разработчик НРТК "Курьер" Михаил.

В Народном фронте уточнили, что на передовой уже работают более 50 НРТК "Курьер", в ближайшее время бойцам передадут еще 20 изделий.