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В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

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Фото: Russian Defence Ministry / Reuters
Фото: Russian Defence Ministry / Reuters.

TNI: российские «Бореи» — лучшие атомные подлодки на Земле

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей» могут быть лучшими на планете Земля, превосходя американские субмарины. Причину превосходства российских АПЛ назвал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По оценке автора, субмарины проекта «Борей» могут превзойти американские подводные лодки «по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности, представляя значительную стратегическую угрозу», поскольку оснащены передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», позволяющей обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подлодки типов Ohio и Virginia, имеющиеся у Военно-морских сил США.

Кроме того, по наблюдению автора, российские субмарины оснащены водометными движителями и вооружены ядерными ракетами «Булава», что создает «сложную и высокоэффективную угрозу».

«Она может делать то, чего не могут даже американские подводные лодки, долгое время считавшиеся лучшими в своем классе. Если русские произведут больше таких гигантов, их подводные силы, уже являющиеся серьезным конкурентом Западу, станут более смертоносными», — заключает автор.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта «Борей» приступил к государственным испытаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
Ohio
Ядерный щит
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