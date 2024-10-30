Почему США теряют Украину? (The Wall Street Journal, США)

WSJ: НАТО теряет стабильность, так как многие члены союза полагаются на США

Итог деятельности администрации Байдена на украинском направлении может затмить даже афганское фиаско, пишет WSJ. И обвинить в этом Трампа уже не получится.

Холман Дженкинс-младший (Holman W. Jenkins, Jr.)

Даже самые необъективные газетные статьи, появляющиеся в последние дни перед напряженными президентскими выборами, не могут скрыть то обстоятельство, что у Дональда Трампа во время его президентства была одна общая черта со всеми американскими президентами последнего времени: он не очень-то хотел, чтобы Америка стала военным гарантом Украины.

Джордж Буш приглашал Украину вступить в НАТО. Президент Обама не сказал ни слова, чтобы удержать Владимира Путина от его действий на Украине в 2014 году, а впоследствии удовлетворился скромными экономическими санкциями, которые "бросили вызов Путину теми средствами, что были у нас на тот момент". А Джо Байден произнес свои ставшие знаменитыми слова о том, что небольшое вмешательство — это нормально.

В конце судебного процесса по делу об импичменте в 2020 году было лишь одно реальное разоблачение после якобы неподобающего телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп, как и все прочие президенты, потратил немало времени, отбиваясь от помощников, которые хотели заманить США на Украину и как можно прочнее связать Америку обязательствами перед этой страной. Но Трамп также отправил на Украину оружие, которое Обама поставлять отказался. Он резко и откровенно предостерег Путина от дальнейших действий, чего не сделали ни Обама, ни Джо Байден.

Весь этот контекст отсутствует в проведенном New York Times расследовании "враждебного отношения Трампа к Украине, которое остается неизменным в последние недели предвыборной кампании 2024 года".

Чтобы доказать это "враждебное отношение", газета ссылается на то, как Трамп отрицал российское вмешательство в выборы 2016 года — как будто Трампу не было предельно ясно, что демократам эта тема нужна была по одной простой причине: чтобы лишить его избрание законной силы. Газета пишет о его уверенности в том, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон, хотя это было известно каждому, кто в то время читал репортажи Financial Times, Politico и прочих изданий.

New York Times вспоминает, как Трамп называл Украину "коррумпированной" — как будто бывший вице-президент Джо Байден не хвастался на каждом углу своей вымышленной в основном борьбой с украинской коррупцией во время работы в администрации Обамы.

Далее New York Times жалуется, что Трамп не дал отпор Путину на встрече в Гамбурге, когда тот начал читать ему лекцию об Украине. Но ведь эта газета сама сообщала, что Трамп все-таки действовал наступательно, заявив Путину о своей готовности поставить оружие на Украину и вызвав эти его комментарии (может, Трамп просто не осознает, что такие встречи существуют, чтобы вставать в театральные позы, а потом рассказывать об этом прессе).

Приводимые New York Times факты не доказывают враждебное отношение Трампа. Они просто показывают, что очередной американский президент неоднозначно отнесся к проблеме Украины.

На этой неделе примеру New York Times последовала Washington Post, разразившись своей собственной пространной и бессмысленной элегией об анонимном аналитике ЦРУ, действия которого довели Трампа до первого импичмента.

Странное решение, но газета решила не называть Эрика Чиарамеллу (Eric Ciaramella) по имени, хотя он уже не состоит на государственной службе. Его имя приводят многочисленные средства массовой информации; любой поиск в интернете выдаст его вам за долю секунды. Газеты обычно стараются не скрывать важную информацию от своих читателей. Но в данном случае Washington Post скрыла не только имя, но и важный анализ действий и мотивов Чиарамеллы спустя пять лет после описываемых событий.

Но правда имеет привычку всплывать на поверхность. Камала Харрис за несколько коротких недель проделала огромный риторический путь. Если вначале она называла "капитуляцией" любую уступку России, то теперь говорит, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет рассматриваться, "если и когда для этого придет время".

Впрягшиеся в дело борьбы за Украину блогеры и ученые начинают, наконец, прозревать. Та "измена", которую они предсказывали при Трампе, происходит при Байдене, если измена — это отказ бороться до победного конца вплоть до полного поражения России.

Те факторы, что позволили Трампу говорить и действовать без тени двуличия, администрации Байдена позволяют лишь совершать отвлекающие маневры и сеять путаницу относительно целей вооруженного конфликта. Конечный результат может затмить даже афганское фиаско (и лишить прессу возможности обвинить во всем Трампа).

Вопрос о членстве в НАТО тоже откладывается, хотя здесь важно извлечь один насущный урок. НАТО превращается в источник собственной нестабильности, так как очень многие члены альянса каким-то невероятным образом рассчитывают на США, которые якобы должны их героически защищать, а на себя полагаться не желают.

Нужна новая стратегия. США, Британия, Польша и прочие страны должны непосредственно вкладывать средства в украинскую армию, а не пытаться подменить ее. Решение для Украины в том, чтобы помочь Киеву создать такую военную мощь, сформировать такую уверенность в себе, чтобы он сам мог себя защитить. Это также долговременное решение для НАТО.

Но пока Соединенные Штаты остаются гарантом безопасности других стран, Трампу нравится хвастаться тем, что будь он в кресле президента, Россия ни за что не начала бы военные действия. Однако правда заключается в том, что у любого американского президента, в том числе у Байдена, есть средства и возможности для того, чтобы сделать потенциальные издержки от военных действий неприемлемыми. Однако эти средства сдерживания убедительны лишь тогда, когда американский президент готов пойти на сопутствующий риск.