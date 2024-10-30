В Крыму подлодка "Запорожье" станет экспонатом музея

Она до 2014 года входила в состав ВМС ВСУ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводная лодка "Запорожье" проекта 641, до 2014 года входившая в состав ВМС ВСУ, будет музеефицирована и станет экспонатом одного из крымских музеев, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Подводная лодка "Запорожье" будет музеефицирована до завершения 2025 года", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В 1971 году субмарина Б-435 вошла в состав ВМФ СССР. За время службы выполнила 14 дальних походов.

Подводная лодка "Запорожье" досталась Украине в 1997 году при разделе Черноморского флота ВМФ СССР. Она была единственной субмариной в составе ВМС ВСУ.

В ходе событий "Крымской весны" большая часть экипажа перешла на сторону России. 22 марта над лодкой был поднят Андреевский флаг. Впоследствии на корабле находился экипаж сокращенного состава, поддерживавший его плавучесть. В 2019 году в дирекции Севастопольского военно-исторического музея фортификационных сооружений заявляли о готовности забрать субмарину.