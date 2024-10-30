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ЦАМТО

ОСК отправила вторую партию секций плавдока из Рыбинска в Калининград

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Закладная доска заложенного 30.08.2024 на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для нужд предприятия подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" проекта 17692 (заводской номер 04007)
Закладная доска заложенного 30.08.2024 на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для нужд предприятия подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" проекта 17692 (заводской номер 04007).
Источник изображения: АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

ЦАМТО, 29 октября. Судостроительный завод ОСК "Вымпел" отправил вторую партию секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" для Прибалтийского судостроительного завода ОСК "Янтарь".

Секции и подсекции дока с комплектом забойных деталей общей массой порядка 1480 тонн в количестве 360 штук погрузили на сухогрузное судно, которое направилось в Калининград.

Первая партия секций была отправлена на ПСЗ "Янтарь" в июле. Весь объем металлических конструкций, изготовленных ССЗ "Вымпел" для "Янтаря", будет доставлен заказчику в три этапа.

В Калининграде 30 августа прошла торжественная церемония закладки плавучего дока. В настоящее время на "Янтаре" ведется сборка секций в объем. Планируемый срок окончания строительства – 2026 год.

Плавдок спусковой способностью более 12 тыс. тонн разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз". Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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