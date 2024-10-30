Минобороны Чехии заключило контракт на закупку самолетов ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 29 октября. Минобороны Чехии 25 октября объявило о подписании с бразильской Embraer контракта на поставку двух средних самолетов ВТА C-390 "Миллениум".

Контракт с чешской стороны подписал заместитель министра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка, со стороны Embraer – директор по маркетингу Марсио Эдуардо Режис Монтейру.

Министерство рассчитывает, что покупка самолетов усилит возможности ВВС Чехии по перевозке войск и грузов, эвакуации людей, тушению пожаров и дозаправке в полете. На текущий момент в боевом составе ВС Чехии отсутствуют самолеты, позволяющие эвакуировать большое количество людей из кризисных зон или, наоборот, обеспечить доставку войск и техники. Закупка C-390 была одобрена правительством страны в начале октября.

Помимо самолетов, контракт будет включать поставку наземного оборудования, систем самообороны, комплекта запасных частей и обучение личного состава. Общая стоимость заказа, включая самолеты и дополнительное оборудование, оценивается в 11,3 млрд. чешских крон (482 млн. долл. без НДС).

Поставка первого самолета запланирована на 2025 год. Чешская Республика стала четвертой страной НАТО, которая приобрела C-390.

Как было заявлено ранее, Чехия закупает самолеты на тех же условиях, что и другие страны-союзницы. Помимо самолетов, Минобороны закупит дополнительное оборудование, включая средства тушения пожаров, модуль транспортировки раненых, включая возможность интенсивной терапии, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, модуль поисково-спасательных операций и системы дозаправки в полете.

Закупка предусматривает значительное участие предприятий чешской оборонной промышленности. Это оговорено подписанным Embraer с Министерством обороны Чешской Республики 2 октября соглашением о промышленном сотрудничестве. Ориентировочная стоимость программы промышленной кооперации составляет более 82,3 млн. долл. Проекты касаются расширения производства на предприятии Aero Vodochody (компания Aero Vodochody участвует как субподрядчик в программе производства C-390 с 2011 года) и сотрудничества с государственной компанией LOM Praha. Бразильская компания Embraer также будет сотрудничать с университетами Чехии в области беспилотных летательных аппаратов.

C-390 может перевозить 26 т груза (либо 80 пассажиров или 64 человека десанта с экипировкой), развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 26 т груза – до 2000 км, с 23 т – 2720 км, с грузом 14 т – 5020 км, максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 6000 км, с использованием дополнительных баков – до 8000 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов.