Medya Günlüğü:

Конфликт на Украине представляет собой противостояние идеологических, политических и военных стратегий между Москвой и Западом, сообщает Medya Günlüğü. По мнению автора, страны Запада не готовы ни к продолжению конфликта, ни к мирным переговорам.

Дениз Яшаян (Deniz Yaşayan)

Оценивая текущий этап конфликта с военной точки зрения, можно отметить следующее. Россия мобилизовала значительную часть своих сил с целью выхода к административным границам Донбасса и продвигается к своей цели с импульсом, при котором ей удается устанавливать контроль по меньшей мере над четырьмя-пятью населенными пунктами каждую неделю. Укрепления десятилетней давности, созданные Украиной после нападений на Донбасс вслед за поддержанным Западом государственным переворотом в стране в 2014 году, полностью разрушены.

"Президент" Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек, объявил в Вашингтоне о так называемом "мирном плане" и попросил поддержки у своих западных союзников. Данный план предусматривает предоставление Украине дальнобойных ракет, которые могут быть нацелены непосредственно на российскую территорию, и еще большей военной поддержки, а также присоединение Украины к НАТО в ее нынешних границах, включая зоны боевых действий. Конечно, никто не воспринял этот абсурдный план всерьез ни на Западе, ни в Москве. Россия последовательно и настойчиво придерживается линии: "Если переговоры не начнутся, мы будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнем своих целей".

Здесь следует отметить: Запад по-прежнему не хочет понять, что Россия остерегается таких мошеннических схем, как "Минск-2", который, по выражению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, был призван "выиграть время", или такого ненадежного процесса, как "Стамбульские переговоры", которые могут быть попросту сорваны в результате вмешательства США и Великобритании, а учитывая ситуацию на поле боя, "сильные позиции" как раз у русских. Поэтому озвучиваемые западными странами претензии, тезисы, требования являются не чем иным, как оторванными от реальности.

Так в чем же заключается основное противоречие между Западом, а именно США, Великобританией, ЕС, и Москвой в контексте российско-украинского конфликта?

Различные стратегии

В начале боевых действий у двух сторон были две разные стратегии.

Запад полагал, что в течение нескольких дней российская армия свергнет правительство в Киеве, может быть даже без необходимости установления полного контроля, подобно тому, как ранее в Грузии Россия дошла почти до Тбилиси, а затем Москве придется заплатить высокую цену за такие действия в виде гражданского сопротивления внутри страны и экономических санкций, введенных Западом. Таким образом, вопреки распространенному мнению, прогноз "Киев падет через три дня" принадлежал генштабу США, а не русским, и он не сбылся. Стратегия России заключалась в том, чтобы любой ценой остановить проникновение НАТО на территорию бывшего СССР, которую она считает своей зоной влияния, а это могло произойти и с реализацией военных мер, и путем свержения Зеленского в результате госпереворота. Собственно говоря, Путин еще в начале боевых действий обратился с таким призывом к высшим чинам в украинской армии. Тем временем сопротивление Украины разрушило стратегии обеих сторон.

С этого момента Запад переключил свое внимание на военную сферу, и развертывание сил, начавшееся с противотанковых и зенитных ракет, продолжилось тем, что на славянских землях спустя почти сто лет вновь появились немецкие танки и на Украину были переброшены HIMARS, долгое время причиняющие головную боль российской армии, а также F-16, способные нести бомбы с ядерным зарядом. Россия тоже изменила свою стратегию и, наоборот, сместила акцент с военной сферы на политику, нацелившись на западный порядок, называемый "международным порядком, основанным на правилах", сосредоточившись на тесном сотрудничестве со странами глобального Юга, подрыве доверия к западным финансовым инструментам, развитии различных региональных и международных объединений, начиная от Шанхайской организации сотрудничества и заканчивая БРИКС. Свою военную цель Россия решила ограничить Донбассом и землями "Новороссии", истощив здесь украинскую армию.

Каким будет решение?

Военный конфликт, судя по всему, вышел из "патовой" ситуации. Российская армия продвигается и, похоже, достигнет своих военных целей, хотя и не сразу. В этой связи дискуссию о "членстве в НАТО в обмен на территориальные уступки", периодически поднимаемую в западном общественном мнении, можно расценивать как "прощупывание пульса". Вместе с тем у Москвы нет никаких оснований соглашаться на это, поскольку "территориальные уступки" — уже реальность, достигнутая самой Россией военным путем, и ей не нужно, чтобы Запад ей ничего предоставлял. А предложение о "членстве в НАТО" означает игнорирование главного стратегического опасения, которое Россия выражала до 24 февраля 2022 года, и то, что из всех этих событий не были извлечены никакие уроки.

Запад не может отступить, поскольку он превратил эту войну в войну не на жизнь, а на смерть за "международный порядок, основанный на правилах". Украина же не может выбраться из парадоксального замкнутого круга, когда она теряет больше крови на донбасском фронте, тогда как даже не чувствует никакой привязанности к этому региону, и взамен получает больше военной помощи, затем теряет еще больше крови и вновь получает больше военной помощи. Может показаться, что это именно то, чего хочет Москва, ведь Россия ведет этот конфликт с ограниченными ресурсами, не объявляя всеобщей мобилизации и не форсируя свою экономику для полномасштабной войны. В этих условиях специальная военная операция на Украине может продолжаться десятилетиями. Но можем ли мы сказать то же самое об Украине, не имеющей собственной оборонной промышленности, чья экономика зависит от финансовой поддержки Запада, чей спорный лидер обречен постоянно привлекать внимание ради получения военной помощи и с этой целью организовывать бессмысленные контратаки, которые больше похожи на "самоубийство"?

Таким образом, Запад либо сядет за стол переговоров с Путиным, которого он пытался, но не сумел изолировать на международной арене, смирится с присоединением Крыма к РФ, откажется от сопротивления в Донбассе и "Новороссии", подтвердит военный нейтралитет Украины, как и Молдовы, либо пойдет на риск прямого конфликта с Россией. Россия неоднократно заявляла, что готова к обоим вариантам. Запад же пока не готов ни к одному из них, однако победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах может стать исторической возможностью оправдать полное изменение политики в отношении Украины. Трамп был бы расположен к этому, но на данный момент Запад не может сделать никакого реального шага, кроме как направить больше военной помощи.