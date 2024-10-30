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ТАСС

Генерал ВСУ призвал Зеленского не надеяться на помощь Запада

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk

В Киеве не понимают, что Запад преследует свои интересы в этом конфликте, отметил Дмитрий Марченко

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и киевские власти в целом напрасно надеются на помощь западных союзников в конфликте с РФ, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

"Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем. То, что мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать сами на себя", - сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе. Видео опубликовано на YouTube-канале экс-депутата.

Марченко добавил, что Зеленский и его окружение не понимают, что Запад преследует свои интересы, раскритиковав так называемый план победы. "В этом плане (в "плане победы" Зеленского - прим. ТАСС) нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны? Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа", - отметил он.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. 

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