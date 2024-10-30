В зоне СВО откроют серию лабораторий для модернизации дронов

В Ассоциации разработчиков перспективных систем радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и связи сообщили, что аналогичные лаборатории уже развернуты в Курской области и показывают высокую эффективность

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сеть лабораторий для ремонта FPV-дронов и переоборудования аппаратов для работы на новых частотах управления планируется открыть в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации разработчиков перспективных систем радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.

"Аналогичные лаборатории уже развернуты в Курской области и показывают высокую эффективность. Мы приняли решение применить полученный опыт и открыть подобные лаборатории по всему фронту в зоне спецоперации. На месте мы продолжим переоборудовать FPV-дроны для работы на новых частотах, а также осуществлять ремонт аппаратов. На базе лабораторий производится глубокая модернизация дронов по замене каналов управления, видеоканалов, ремонт средств РЭБ, их модернизация", - заявили в ассоциации.

В организации отметили, что проект планируется финансировать за счет средств представителей предпринимательского сообщества. "Подключим к данной работе производителей и поставщиков продукции, а также организуем сервисные услуги и обучение на местах. К финансированию проекта планируется привлечь предпринимательское сообщество", - заявили в организации.

Ранее сообщалось, что представители российского конструкторского бюро "Гагаринг" на волонтерских началах организовали сеть технических лабораторий в Курской области. При участии технических специалистов были модернизированы тысячи FPV-дронов, при помощи которых российские военнослужащие уничтожили свыше 500 единиц техники Вооруженных сил Украины.