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Военное обозрение

Хорватия поставит Украине партию танков и БМП югославского производства за скидку на новые немецкие Leopard 2A8

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Источник изображения: topwar.ru

Хорватия приняла решение о помощи Украине бронетехникой, в рамках сделки с Германией Загреб получит значительную скидку на закупку немецких танков Leopard 2A8, если передаст Киеву танки и БМП югославского производства. Об этом сообщает Минобороны Хорватии.

Хорватия намерена закупить новые немецкие танки Leopard 2A8 в количестве пятидесяти единиц, Германия одобрила сделку, но с одним условием — хорваты должны помочь Зеленскому, а немцы за это им сделают скидку на танки. Загреб согласился, в Берлине уже прошла встреча министров обороны двух стран Ивана Анушича и Бориса Писториуса, в рамках которой они подписали письмо о намерениях.

В итоговом виде сделка будет выглядеть так: Хорватия со складов длительного хранения передаст Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, оставшихся еще со времен Югославии. Кроме того, вместе с техникой будут переданы боеприпасы к технике и запчасти. Поставка будет не бесплатная, ее оплатит Германия, а средства пойдут на приобретение новых Leopard 2A8. В итоге все довольны, особенно Зеленский, снова получивший военную помощь и за бесплатно.

М-84 — основной югославский танк, разработанный на базе советского Т-72М, выпускался с 1983 по 1991 год. БМП-80 — боевая машина пехоты югославской разработки. Принята на вооружение в начале 80-х годов прошлого века.

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Страны
Германия
Украина
Хорватия
Югославия
Продукция
Leopard-2
М-84
Т-72
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