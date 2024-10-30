В КНР заявили о готовности сотрудничать на орбитальной станции

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Линь Сицян подчеркнул, что Пекин выступает за мирные, равноправные и взаимовыгодные программы в космосе

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай успешно реализует международные проекты на национальной орбитальной станции и приглашает все страны к сотрудничеству. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Китайская космическая станция предназначена не только для Китая. Она также нужна для того, чтобы способствовать развитию технологий пилотируемой космонавтики на благо всего человечества, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Мы готовы принять коллег со всего мира для участия в полетах на орбитальную станцию КНР".

Как уточнил замглавы управления, международное сотрудничество - это "общая тенденция в развитии пилотируемых полетов в космос, общая практика для всех стран и регионов, которые привержены мирному использованию космического пространства". По его словам, первая партия прикладных проектов с участием иностранных компаний, связанных с орбитальным объектом КНР, уже реализуется.

"Мы также содействуем осуществлению совместных экспериментальных исследований с заинтересованными странами, проводим консультации по отбору и подготовке людей для участия в полетах на китайскую космическую станцию", - добавил Линь Сицян.

Он отметил, что Китай выступает за мирные, равноправные и взаимовыгодные программы в космосе ради всеобщего блага. "Наша страна осуществляет международные обмены и сотрудничество с основными космическими державами мира и соответствующими развивающимися странами", - сказал чиновник.

Широкие перспективы для сотрудничества

Среди направлений, по которым КНР взаимодействует с международными партнерами, он назвал кадровую подготовку, научно-исследовательскую деятельность, эксплуатацию оборудования, меры по защите станции от космического мусора. Линь Сицян выразил удовлетворение по поводу "плодотворных результатов", которые были достигнуты в этих областях.

Замглавы управления также указал на хороший технический потенциал, благодаря которому международные проекты на китайской станции имеют "прекрасную платформу для сотрудничества".

Россия и КНР поддерживают тесные контакты в космической сфере: в конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением программы развития сотрудничества в соответствующей области на 2023-2027 годы. Стороны также заключили договоренности о взаимодействии с целью обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou ("Бэйдоу"). Кроме того, 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по созданию Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.