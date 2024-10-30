КНР планирует высадить тайконавтов на Луну к 2030 году

Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне. Обращают на себя внимание вертикальные солнечные батареи. Такие должны позволить обеспечивать энергией станции в приполярных регионах спутника, где Солнце низко над горизонтом .

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян уточнил, что сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу"

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году, в связи с чем уже ведутся необходимые подготовительные работы. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Мы поставили цель - осуществить высадку китайцев на Луну к 2030 году. В связи с этим мы всесторонне продвигаем процесс, связанный с исследовательской и производственной деятельностью", - заявил он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы управления, сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу", который при помощи ракеты-носителя CZ-10 ("Чанчжэн-10") доставит тайконавтов на естественный спутник Земли, и разработка спускаемого модуля, лунохода и скафандров. "Работа по осуществлению пилотируемой миссии на Луну продвигается гладко. Но мы всё-таки понимаем, что на практике последующие разработки и испытания будут непростой задачей", - добавил он.

Россия и КНР осуществляют тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году.