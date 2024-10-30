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ТАСС

КНР планирует высадить тайконавтов на Луну к 2030 году

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Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне. Обращают на себя внимание вертикальные солнечные батареи. Такие должны позволить обеспечивать энергией станции в приполярных регионах спутника, где Солнце низко над горизонтом
Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне. Обращают на себя внимание вертикальные солнечные батареи. Такие должны позволить обеспечивать энергией станции в приполярных регионах спутника, где Солнце низко над горизонтом .
Источник изображения: CAST

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян уточнил, что сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу"

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году, в связи с чем уже ведутся необходимые подготовительные работы. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Мы поставили цель - осуществить высадку китайцев на Луну к 2030 году. В связи с этим мы всесторонне продвигаем процесс, связанный с исследовательской и производственной деятельностью", - заявил он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы управления, сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу", который при помощи ракеты-носителя CZ-10 ("Чанчжэн-10") доставит тайконавтов на естественный спутник Земли, и разработка спускаемого модуля, лунохода и скафандров. "Работа по осуществлению пилотируемой миссии на Луну продвигается гладко. Но мы всё-таки понимаем, что на практике последующие разработки и испытания будут непростой задачей", - добавил он.

Россия и КНР осуществляют тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году. 

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Чанчжэн
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