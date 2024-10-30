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ТАСС

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" зашел в порт Бизерта

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Центральный Военно-Морской Портал, Илья Курганов

БИЗЕРТА /Тунис/, 29 октября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, зашел в порт Бизерта Тунисской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В период захода российского корабля будет проведен ряд мероприятий с участием его командования и представителей посольства России в Тунисе, Российского центра науки и культуры, министерства национальной обороны и ВМС арабской республики. По информации пресс-службы, основная цель захода - "участие российских моряков в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания Русской эскадры в Тунисе и спуска Андреевского флага на ее кораблях". "Именно в этот день в Бизерте в рамках памятных мероприятий спустя 100 лет вновь будет поднят флаг русского флота", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. За это время корабль Северного флота уже преодолел более 23 тысяч морских миль. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

В Средиземное море фрегат Северного флота зашел 24 июля. Помимо выполнения ряда военно-дипломатических задач в ходе деловых заходов в порты стран средиземноморского региона, экипаж фрегата в Средиземном море отработал взаимодействие с другими российскими кораблями и выполнил ряд задач в составе группировки российского ВМФ. Российский фрегат уже совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, а также в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики. 

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