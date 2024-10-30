Китай отправит на орбиту космический грузовик "Тяньчжоу-8" в середине ноября

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян уточнил, что изменения в график запуска были внесены, так как тайфун "Яги" нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме Вэньчан

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай планирует осуществить запуск грузового корабля "Тяньчжоу-8" к национальной орбитальной станции в середине следующего месяца. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Командование решило внести необходимые коррективы в план миссии "Тяньчжоу-8", которая будет выполнена в середине ноября в подходящее время", - заявил он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы управления, недавно тайфун "Яги" нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань), откуда будет запущен "Тяньчжоу-8". В связи с этим в график внесены некоторые изменения.

"Подготовка к полету "Тяньчжоу-8" идет полным ходом в соответствии с новым планом", - подытожил Линь Сицян.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальная станция заработала в штатном режиме и доступна для международных проектов.