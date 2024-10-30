Войти
ТАСС

Китай отправит на орбиту космический грузовик "Тяньчжоу-8" в середине ноября

331
0
0
Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"
Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"
Источник изображения: © Ju Zhenhua/Xinhua via AP

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян уточнил, что изменения в график запуска были внесены, так как тайфун "Яги" нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме Вэньчан

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай планирует осуществить запуск грузового корабля "Тяньчжоу-8" к национальной орбитальной станции в середине следующего месяца. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Командование решило внести необходимые коррективы в план миссии "Тяньчжоу-8", которая будет выполнена в середине ноября в подходящее время", - заявил он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы управления, недавно тайфун "Яги" нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань), откуда будет запущен "Тяньчжоу-8". В связи с этим в график внесены некоторые изменения.

"Подготовка к полету "Тяньчжоу-8" идет полным ходом в соответствии с новым планом", - подытожил Линь Сицян.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальная станция заработала в штатном режиме и доступна для международных проектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 13:52
  • 5316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС