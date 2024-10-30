Китай в 2025 году запустит к своей орбитальной станции три космических корабля

Схема китайской космической станции нового поколения. В центре — модуль «Тяньхэ», справа и слева к его сферическому стыковочному отсеку пристыкованы «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Сверху — грузовой корабль «Тяньчжоу», снизу — пилотируемый «Шэньчжоу».

Речь о "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21", а также грузовом "Тяньчжоу-9", уточнил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай в следующем году осуществит три запуска кораблей к своей орбитальной станции. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"В 2025 году мы планируем осуществить три миссии. Запустим [пилотируемые корабли] "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21", а также [грузовой] "Тяньчжоу-9", - сообщил он на пресс-конференции.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.