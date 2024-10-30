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Вестник Мордовии

Уничтожение вертолетом Ка-52 вражеского БПЛА впервые показали на видео

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе отражения налета врага экипаж Ка-52 мастерски уничтожил беспилотник PD-2. Предадут, что для этого использовалась ракета класса "воздух-воздух".


Видео: "Атлант Z"


В телеграм-канале "Атлант Z" размещено видео боевой работы винтокрылой машины. "Пятьдесят второй" на некоторое время сбавил скорость полета, затем был произведен пуск средства поражения.

После достаточно мощного взрыва БПЛА, кувыркаясь в воздухе, начал падать, еще один взрыв произошел уже на земле. Никто не пострадал.

PD-2 имеют массу до 55 кг. Максимальная полезная нагрузка до 11 кг. Дальность полета - 1300 км. Максимальная высота полета до 4700 м.

Ка-52 эффективно уничтожает не только такие цели, но и более сложные, например, вертолеты. Для этого может использоваться 30-мм автоматическая пушка, а также ракеты типа "Игла - В" с инфракрасными головками наведения, специально приспособленные для применения отечественной вертолетной техникой.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Проекты
БПЛА
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