Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)

Le Monde: железная дорога между Россией и Ираном – ось против Запада

Железная дорога Решт – Астара соединит Россию и Иран через территорию Азербайджана, пишет Le Monde. Дорога станет частью транспортного коридора "Север – Юг", который обеспечит дальнейшее сближение России и стран Глобального Юга. Как считают авторы статьи, проект поможет России "обходить западные санкции".

Мари Жего

Элиз Венсан

Газаль Гольшири, Клоэ Орман (Ghazal Golshiri, Chloé Hoorman)

Из-за западных санкций Москва работает над перенаправлением своего экспорта в страны Азии и Персидского залива. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета Le Monde, этому будет способствовать старый проект железной дороги длиной 162 километра вдоль Каспийского моря. Этот проект демонстрирует стремление Владимира Путина выстроить новый мировой порядок вокруг стран Глобального Юга.

Между Ираном и Россией идет великое сближение, и оно происходит на берегах Каспийского моря. В последние годы Москва и Тегеран продолжают наращивать торговлю через Каспий – будь то строительные материалы, древесина, удобрения или, с недавних пор, оружие. Сотни иранских компаний открыли представительства в российском порту Астрахань на севере Каспия. Это сближение вскоре должно завершиться подписанием беспрецедентного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя региональными державами. Оно произойдет в ходе отдельного визита нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, о котором объявил на минувшей неделе президент России Владимир Путин.

Среди праздничных подарков – старый проект, который был возрожден на фоне украинского конфликта. Речь идет об участке железной дороги протяженностью всего 162 километра вдоль гористого побережья Каспия. Здесь, вне поля зрения большинства западных канцелярий и разведывательных служб, президент Путин действовал в течение многих месяцев. Такой вывод можно сделать из закрытых документов, в частности, ОАО "РЖД" – российской железнодорожной компании, с которыми газета Le Monde смогла ознакомиться (информацию обо всех этапах реализации проекта международного транспортного коридора "Север – Юг" легко можно найти в открытом доступе – прим. ИноСМИ). И если ничто не помешает, именно таким образом он сможет добиться реализации одного из центральных пунктов своего великого дела – отделения от Запада, одновременно со сближением с другим изгнанником международного сообщества – Ираном.

Этот небольшой участок железнодорожного пути носит названия двух городов, которые он призван в конечном итоге соединить: Решт – Астара. С одной стороны, один из крупнейших городов северного Ирана – Решт, с населением 700 000 человек, когда-то являвшийся важным центром торговли шелком. С другой стороны, иранский город Астара с населением 50 000 жителей, расположенный на границе с Азербайджаном. Если соединить железной дорогой эти два центра, то Россия сможет преодолеть решающий этап обхода западных санкций.

Прямой доступ к Персидскому заливу и Индийскому океану

Этот проект является последним недостающим звеном международного транспортного коридора "Север – Юг" (International North – South Transport Corridor, INSTC) протяженностью более 7200 километров. Он призван соединить Россию и Индию через Азербайджан и порты Ирана, что позволит сэкономить на доставке около двадцати дней. Чтобы добраться сегодня из Санкт-Петербурга до индийского порта Бомбей через Балтийское море, российские торговые суда должны следовать вдоль Атлантического побережья, пересечь Средиземное море, затем пройти Суэцкий канал и Красное море, прежде чем достичь Аденского залива. В общей сложности это более 16 000 километров, дорога занимает от 30 до 45 дней. Путь по земле и через Каспийское море намного короче, но в настоящее время он предполагает многократную перевалку грузов (поезда, автомобильные дороги, суда). Существует альтернатива в виде железнодорожной линии к востоку от Каспийского моря, но маршрут через Казахстан и Туркменистан также долог.

Целью Владимира Путина является предоставление России прямого доступа к Персидскому заливу и Индийскому океану. Этот торговый маршрут – составная часть реорганизации мирового порядка, который Кремль пытается выстроить вокруг стран Глобального Юга. В том числе с участием государств БРИКС+, которые встречались с 22 по 24 октября в Казани, в самом сердце Российской Федерации, на своем ежегодном саммите. В январе Иран вошел в эту группу развивающихся стран, которая рассматривает себя как альтернативу "Большой семерке": тогда же к Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Именно в рамках этой большой встречи Путин объявил о предстоящем подписании стратегического соглашения.

Из-за санкций, которые поэтапно вводились в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году, в частности, из-за эмбарго на очень значительную часть ее экспорта в Европейский союз, перед Москвой закрылись почти все дороги в Европу. Сегодня через Грузию проходят два последних маршрута. Первый соединяет территорию России со столицей Грузии Тбилиси. Но для этого необходимо пересечь перевал, расположенный на высоте более 2300 метров и сильно перегруженный. Второй также пересекает горы, проходя через Рокский туннель, соединяющий Россию с Южной Осетией. Остается третий маршрут в Западную Европу, но он идет через Эстонию, которая пропускает автомобили лишь изредка.

Компенсировать "упущенную прибыль"

На этом фоне Москва решила ввести в действие "план Б", призванный защитить Россию от санкций, введенных Европейским союзом. Этот план предполагает переориентацию экспорта на страны Азии и Персидского залива. Как подчеркивается в исследовании аналитического центра Брейгеля, опубликованном в марте, развивающиеся страны, которые не присоединились к санкциям – в частности, Китай, Индия и Турция – значительно нарастили объемы торговли с Россией. "Пока это увеличение не полностью компенсировало упущенную прибыль от уменьшения торговли со странами, применяющими санкции, но оно уже близко к этому и, если тенденция сохранится, вскоре может восполнить ее полностью", — подчеркивают авторы исследования.

Первое соглашение о создании международного транспортного коридора "Север – Юг" было подписано в 2000 году, но оно долго оставалось на бумаге из-за отсутствия политической воли и инвестиций. Двадцать четыре года спустя оно, возможно, вот-вот будет реализовано. Россия в этом заинтересована. Более легкий доступ к Персидскому заливу позволит ей расширить торговлю с Индией, рынок которой стал решающим после закрытия для России Европы. Товарооборот между двумя странами достиг 65 миллиардов долларов (60,3 миллиарда евро) в 2023 году, в том числе более 61 миллиарда – это экспорт из России в Индию, что на треть больше, чем в 2022 году. Россия особенно стремится увеличить экспорт угля (чуть более 26 миллионов тонн в 2023 году по сравнению с 20 миллионами в 2022 году), зерновых и удобрений. Со своей стороны, Индия в основном экспортирует технику, лекарства и химикаты.

Этот новый коридор – мечта Владимира Путина. Сейчас более чем когда-либо его стране нужен выход к теплым морям. Украинский конфликт и ухудшение отношений с НАТО привели к тому, что Россия потеряла значительную часть свободы маневра, особенно на Черном море, в Севастополе, где украинские надводные беспилотники угрожают ее военным кораблям. <…> Торговые суда в принципе защищены, но Москва, тем не менее, осознает, что она уязвима. Будучи крупнейшим в мире экспортером пшеницы, Россия отправляет большую ее часть основным потребителям – Турции, Египту, Ирану и Саудовской Аравии – через Черное море.

Требуются колоссальные инвестиции

Та же проблема и с Балтийским морем. Для Москвы оно рискует закрыться в любой момент, если напряженность в отношениях с соседними европейскими странами, являющимися членами НАТО, продолжит расти. <…>

Стремление России проложить транспортный коридор к Персидскому заливу беспокоит некоторых наблюдателей, поскольку оно представляет собой дальнейший шаг по удалению от Запада. Также оно напоминает о том, что произошло ранее на Украине. Предвидя риски возникновения напряженности в Черном море, Владимир Путин нарастил инвестиции в реструктуризацию экспортных маршрутов России, говорит почетный профессор Национального института восточных языков и цивилизаций Жан Радвани. Когда разразился украинский конфликт, новые балтийские порты – в Санкт-Петербурге, Выборге, Приморске и Усть-Луге – уже были созданы. "Русские также начали улучшать портовую инфраструктуру на Каспии и порт Новороссийска на Черном море как альтернативу Севастополю", – добавляет Радвани. Этот специалист является, в частности, автором справочника по России ("Russie. Un vertige de puissance", La Découverte, 2023) и подробной статьи "Маршруты постсоветского пространства во время конфликта", опубликованной в октябрьском номере журнала Института международных и стратегических отношений. <…>

Однако от мечты до реализации – большой путь. Проект требует колоссальных инвестиций. Для его успешного осуществления также необходимо будет проложить еще одну колею на участке между городским районом Решт и крупным портом Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, на расстоянии 1200 километров к югу.

Примерно на половине этого маршрута в настоящее время имеется только один путь, и встречного движения там быть не может. И того, что Путин, по данным российской прессы, дал указание ускорить реализацию проекта после встречи в Санкт-Петербурге 12 сентября с председателем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, может оказаться недостаточно для ускорения работ. Но Кремль рассчитывает, что все получится. Согласно последней версии контракта от мая 2023 года, ежегодно через линию Решт – Астара должно проходить от 15 до 50 миллионов тонн грузов.

"Контролировать движение товаров"

В последнее время бесчисленное количество поездок в Иран совершил советник президента России и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Он отвечает за контроль над завершением проекта и пытается воздействовать на иранцев. "Мы надеемся, что проект стартует в 2025 году", – заявил 16 октября посол Ирана в России Казем Джалали. Несмотря на взаимные визиты делегаций и заявления, представляющие российско-иранское сотрудничество как краеугольный камень нового мирового порядка, отношения двух стран по-прежнему отягощены дефицитом доверия и бюрократической инерцией.

Ирану серьезно не хватает средств на строительство линии Решт – Астара. Москва нашла решение: она профинансирует работы в виде кредита Тегерану. Государственный экспортный кредит на сумму 1,36 млрд евро был подписан в 2023 году, сумма составляет 85% сметной стоимости работ. Согласно контракту, насколько известно редакции Le Monde, условия не очень выгодны для Ирана. Процентная ставка установлена ​​на уровне 3% на шесть лет, но погашение кредита будет производиться в рублях, согласно курсу этой валюты по отношению к евро, определенному ЦБ РФ, который завышает курс. Лишенные возможности пользоваться системой межбанковских расчетов SWIFT, два государства вынуждены торговать в валютах, отличных от евро и доллара.

В остальной части осуществление проекта возьмут на себя российские компании, оборудование будет российским, на объект будут направлены российские специалисты и рабочие. Партнер также попросил Тегеран упростить процедуру выдачи разрешений на работу. Признак того, что доверия нет: одна из статей контракта предусматривает, что российские активы в Иране ни при каких обстоятельствах не могут быть конфискованы или проданы.

На самом деле потепление российско-иранских отношений – это не тихая спокойная река. "Россию интересует контроль над движением товаров в сторону Персидского залива, но российские компании не спешат инвестировать в Иран", – говорит специалист по иранскому миру, преподаватель Университета Монпелье Клеман Терм. Он указывает на "очень асимметричный" характер двусторонних отношений. Сегодня Иран - это менее 1% российского экспорта, 80% объема поставок составляет зерно. Со своей стороны, Тегеран по-прежнему дуется на Москву за то, что она не выступала против санкций, введенных Советом Безопасности ООН против Ирана до заключения ядерного соглашения 2015 года.

В то же время с иранской стороны сейчас преобладает определенный реализм. "Хотя могут быть отдельные трения, у Тегерана на данный момент нет возможности улучшить свои отношения с Западом, и это отвечает интересам Москвы", – считает специалист по отношениям между Ираном и Россией, доцент Центра исследований Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов.

"Ключевое звено" – Азербайджан

Реализация маршрута Решт – Астара должна также учитывать требования третьего игрока, обладающего сильной позицией в этом вопросе – Азербайджана. "Это ключевое звено", – подчеркивает источник в службах безопасности, следящий за этим вопросом. Город Астара разделен между Азербайджаном и Ираном – по нему проходит граница. Москва придает большое значение отношениям с президентом Ильхамом Алиевым, находящимся у власти с 2003 года, а тот осторожно подходит к вопросу о строительстве железной дороги, за которым следит лично.

Между Баку и Тегераном действительно существует определенное недоверие. Иран, на территории которого проживает большая азербайджанская община (12–17 миллионов человек), превышающая по численности все население Азербайджана (около 10 миллионов), опасается роста сепаратизма. Особенно среди молодых иранских азербайджанцев, которых привлекают развлечения в Баку, где позволен алкоголь, а отношения между мужчинами и женщинами более либеральны.

Вдобавок власти Азербайджана давно поддерживают экономическое и военное сотрудничество с Израилем – заклятым врагом Тегерана. "Еврейское государство поставляло оружие в Баку, в частности, во время второй войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, и покупает азербайджанскую нефть", – отмечает специалист по Кавказу, приглашенный сотрудник Международного исследовательского центра (CERI) парижского Института политических исследований Алтай Гоюшов. – С точки зрения Баку, железнодорожное сообщение не имеет принципиального значения, поскольку большая часть коммерческих маршрутов, газопроводов и нефтепроводов в настоящее время направлена ​​к потребительским центрам, расположенным на Западе".

Однако президент Азербайджана знает, что проект железной дороги Решт - Астара укрепит транзитный потенциал его страны. "Ему необходимы связи с Ираном, чтобы играть роль моста с Россией", – объясняет специалист по тюркоязычному миру, сотрудник CERI Байрам Балчи. "В прошлом отношения между Азербайджаном и Ираном были напряженными, но Ильхам Алиев смог их улучшить", – добавляет исследователь.

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Ключевая инфраструктура, предназначенная для ввода в строй железнодорожной линии Решт – Астара, возводится ускоренными темпами обеими сторонами. В декабре 2023 года в Астаре был открыт автодорожный мост между Азербайджаном и Ираном. У него четыре полосы движения для транспорта и крытые пешеходные проходы с каждой стороны, он расположен недалеко от железнодорожного моста, который соединит участки будущей линии по обе стороны границы. В июне также был открыт 37-километровый участок железной дороги, соединяющей Решт с портом Бендер-Энзели на Каспийском море.

Тегерану нужна военная помощь

Непростое сближение России и Ирана меняет расклад сил на Кавказе. Проект дороги Решт - Астара оставляет за рамками крупных планов регионального развития Армению, которая сегодня является для Ирана одним из редких транспортных путей выхода на Запад. <…>

Москва, Тегеран и Баку, похоже, находятся на пути к заключению соглашения относительно железной дороги Решт – Астара. Тем более что российско-иранское сотрудничество в последнее время укрепилось благодаря новой геополитической ситуации: войне, разразившейся на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года. Иран, столкнувшийся с угрозой непредсказуемой эскалации со стороны Израиля в отношении иранских прокси – ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлы" в Ливане – нуждается в военной помощи больше, чем когда-либо. В частности, для того, чтобы восстановить свою противовоздушную и противоракетную оборону, подвергшуюся израильским ударам 26 октября.

Сотрудничество в космической сфере

Потепление в отношениях между Москвой и Тегераном началось в ноябре 2023 года с принципиального соглашения о поставке Россией военной техники последнего поколения, включая истребители типа Су-35, а также мобильные системы противовоздушной обороны и противоракетные комплексы С-400. По нашей информации, это соглашение также предусматривает сотрудничество в космической сфере, в частности, по размещению оружия в космосе (утверждения Le Monde являются ничем не подтвержденными домыслами – прим. ИноСМИ).

Разработка этого соглашения еще не завершена. Пока что была лишь усилена подготовка летчиков и были отправлены средства ПВО, смогла перепроверить Le Monde. "Но "Сухие" — это символ, отвлекающий внимание от реальности. На местах наблюдается общий рост взаимодействия между двумя странами, в том числе между их военными структурами и на региональном уровне. Это соответствует основным военным потребностям обеих стран", — объясняет профессор Николай Кожанов.

Летом этого года именно через Каспий Россия получила около 200 иранских баллистических ракет малой дальности (120 километров) "Фатх-360" (в Москве и Тегеране категорически опровергали утверждения западных СМИ о поставках Ираном оружия России – прим. ИноСМИ). Эти поставки стали причиной новой волны санкций, в частности против компании Iran Air. 12 октября, за несколько дней до саммита БРИКС, иранское информационное агентство "Тасним" объявило о скором выводе на орбиту двух новых иранских спутников с российского космодрома. Уже не в первый раз Россия запускает такие спутники с помощью ракет "Союз", но в данном случае предстоящий запуск символизирует усиление сотрудничества двух прикаспийских держав.

"Раньше две страны сотрудничали только в Сирии [они оказывают военно-стратегическую поддержку режиму Башара Асада]. Теперь мы знаем, что Йемен [часть территории которого контролируют хуситы, поддерживающие Тегеран] также входит в сферу сотрудничества Ирана и России, это началось сравнительно недавно", — продолжает специалист. Помимо этого, Тегеран и Москва организуют совместные военные учения, русские обучают иранскую армию, "и нам следует ожидать обмена информацией", добавляет Кожанов. Все это усиливает военный потенциал двух древних империй, когда-то соперничавших на берегах Каспия.