Эксперт: прекращение помощи со стороны Вашингтона станет катастрофой для Киева

ВСУ при таком развитии событий, "вероятно, все еще будут сражаться, но будут в невыгодном положении, и тогда преимущество перейдет к России", отметил бывший председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Прекращение финансовой и военной помощи Киеву со стороны США и других стран НАТО станет катастрофой для Украины, после чего, вероятно, конфликт закончится стратегической победой России. Такое мнение высказал бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (2019-2023) Марк Милли на конференции в Нью-Йорке.

"Если Соединенные Штаты каким-то образом прекратят [оказывать Киеву] помощь, как военную, так и финансовую, или если Европа и НАТО прекратят делать это в ближайшие месяцы или годы, то это, вероятно, будет катастрофой для Украины", - заявил он.

По словам Милли, украинские вооруженные силы при таком развитии событий, "вероятно, все еще будут сражаться, но будут в невыгодном положении, и тогда преимущество перейдет к России". После этого, продолжил бывший высокопоставленный военный США, конфликт на Украине "закончится стратегической победой [России]".