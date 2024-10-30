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ТАСС

Зеленский признал риск прекращения поддержки США в случае победы Трампа

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Он также заявил, что в связи с этим у Киева есть "собственный внутренний план"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что есть риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на выборах кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Он также заявил, что в связи с этим у Киева есть "собственный внутренний план".

При этом Зеленский сказал, что не слышал, чтобы Трамп говорил о намерениях прекратить поддержку Украины. "Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он говорил, что он скоро отменит эту поддержку", - сказал он на пресс-конференции в Исландии, отвечая на вопрос журналистов.

"Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно", - продолжил он.

При этом 24 октября Зеленский сообщал, что пока только поручил Совбезу разработать "внутренний план усиления Украины", который касается, в частности, фронта, ВПК, экономики и финансов.

Зеленский утверждает, что отказ от поддержки Украины со стороны США станет победой РФ и большим проигрышем Запада. "Конечно, мы не знаем, что будет. Понимаем все риски того, что может случится. Самый большой риск будет, если политика США изменится <...>. Я не уверен, что президент Трамп, если он станет президентом, действительно захочет проиграть. Проиграть - в смысле прекратить поддержку Украины", - заявил он.

Как отмечает агентство Associated Press (AP), продолжение поставок вооружений Киеву и перспективы завершения украинского конфликта напрямую зависят от будущего президента США, поскольку кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп придерживаются совершенно разных взглядов в отношении дальнейшей поддержки Украины. Ранее Зеленский также признавал, что позиция Вашингтона по поддержке Киева может измениться после выборов, которые пройдут в США 5 ноября. 

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