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ТАСС

Фицо прогнозирует затяжной конфликт на Украине при победе Харрис

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Украинцы заслуживают лучшего варианта развития событий, считает премьер-министр Словакии

БРАТИСЛАВА, 28 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине может приобрести затяжной характер, если президентом США будет избрана Камала Харрис. Такое мнение выразил в интервью изданию Štandard премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Надеюсь, что в конце концов восторжествует здравый смысл и из Вашингтона подует свежий ветер. Возникнет основа для проявления [там] иного взгляда [на ситуацию] на Украине, - сказал премьер. - Если [по итогам предстоящих в США президентских выборов сохранится веяние] прежнего [политического] ветра, что сейчас также можно [предполагать] при победе госпожи вице-президента Харрис, то боюсь, что война может быть затяжной и привести к полному разрушению Украины".

Украинцы, как отметил Фицо, заслуживают лучшего варианта развития событий. Тем не менее, нынешнее положение дел, по его словам, устраивает кого-то из политической верхушки. Он также сказал, что Киев отделяют многие годы от членства в Евросоюзе. "Мы [находимся] очень далеко от [достижения] Украиной реального членства в ЕС", - считает премьер. Эта страна должна проделать значительную работу, чтобы соответствовать критериям, по достижении которых сможет стать полноправным членом сообщества.

Фицо подчеркнул, что поддерживает реализацию процесса вступления Украины в ЕС, но выступает против ее принятия в НАТО. Словацкий премьер заявлял ранее, что возможное расширение Североатлантического альянса за счет этой страны может привести к Третьей мировой войне.

Премьер проинформировал о проекте сотрудничества с Киевом в продолжении транзита через украинскую территорию нефти и газ. "Мы в сотрудничестве с Украиной и другими странами нашли модель, как через Украину и далее транспортировать газ и нефть в Западную Европу", - сказал Фицо.

Он отметил, что не может раскрыть детали, так как проект находится "на стадии очень хрупких переговоров". Даже в случае его реализации, как полагает Фицо, объемы поставок энергетического сырья через украинскую территорию сократятся. 

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