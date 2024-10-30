Boeing P-8 Poseidon коалиции приблизился к Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

Российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения, отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.

По его словам, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. Над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15 (по два раза), парой истребителей F/А-18 и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MС-12W.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.