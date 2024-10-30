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Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил украинскую проблематику и вопросы международной безопасности с президентом ОАЭ

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Абу-Даби. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудил вопросы международной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи Аль Нахайян и Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

"Особое внимание уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что встреча прошла в дружеской атмосфере, "характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре".

В Совбезе РФ сообщили, что в ходе встречи также обсуждались итоги состоявшегося госвизита Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию и реализацию достигнутых договоренностей между президентами двух стран.

"Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России Владимира Путина в ОАЭ в декабре прошлого года, приезд главы эмиратского государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении.

"Личный и доверительный характер диалога двух лидеров является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед", - заявили в СБ РФ.

Ранее в понедельник Шойгу прилетел с двухдневным визитом в Абу-Даби, где у него запланирован ряд встреч с руководством ОАЭ.

"Секретарь Совбеза РФ обсудит проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах", - сообщали в аппарате СБ РФ.

В повестку также включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.

11 сентября Шойгу заявил, что Москва намерена укреплять контакты с ОАЭ по линии Советов безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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