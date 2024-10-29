Файзуллаев признался, что ему нравится играть с Пьяничем

Футбольный «ЦСКА» уже достаточно привычно экономно провел трансферное окно, обойдясь без громких покупок. Однако в середине октября «Армейцам» удалось поднять шуму в инфополе – новым игроком столичного клуба стал бывший игрок «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич. Сможет ли босниец помочь команде Николича попасть в призы по итогам нынешнего сезона, мы узнаем совсем скоро. А на долгой дистанции чемпионата лучше всего использовать бонус для фонбет, чтобы обезопасить себя от потери собственных средств при неудачной игре «ЦСКА».

Пьяничу не потребовалось много времени для адаптации в Москве – босниец уже принял участие в трех матчах РПЛ, и заслужил хвалебные отзывы о своей игре. Хоть Миралем отметился всего одной голевой передачей в Кубке России, полузащитник становится важной частью в центре поля, способной руководить игрой команды в переходных фазах.

Об игре Миралема высказался Аббосбек Файзуллаев: «Миралем настоящий мастер, его передачи сложно предугадать, он постоянно идет на обострение. Мне очень комфортно играть рядом с таким игроком. При этом он отлично исполняет стандарты. Все в команде доверяют ему, поэтому он продолжит бить штрафные и подавать угловые».