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ХК «ЦСКА» отвечает на критику двумя подряд победами над «Амуром» и «Куньлунем»

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ЦСКА
Хоккейный клуб «ЦСКА».
Источник изображения: https://cska-hockey.ru/

Результаты хоккейного клуба «ЦСКА» в октябре оставляют желать лучшего – коллектив Ильи Воробьева на это дистанции неожиданно потерпел четыре поражения подряд, причем в каждом их этих матчей неизменно набирал очки. Сейчас в активе столичных «Армейцев» две подряд победы, и в следующем туре есть отличная возможность продлить успешную серию. Посмотреть грядущий поединок против «Торпедо» можно в букмекерской конторе Winline, а винлайн фрибет позволит сделать на него бесплатное пари.


С 10-го по 20-е октября «ЦСКА» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения. Примечателен тот факт, что в каждом поединке «Армейцы» набрали по одно очку, то есть, ни разу не проиграли в основное время. Именно этот факт, вероятно, позволили сохранить работу Илье Воробьеву, который со своими подопечными смог ответить на критику в свой адрес.


Поединок против «Амура» стал первым ярким пятном за весь сезон – домашняя победа со счетом 7:0. Следующий матч с «Куньлунем» получился менее уверенным – 3:3 в основное время, но в овертайме гол Исхакова принес второй подряд успех. «ЦСКА» поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице на Западе, имея в своем активе 25 набранных очков.

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