«ЦСКА» не смог дожать «Факел» в домашнем матче РПЛ

В минувшие выходные футбольный клуб «ЦСКА» проводил домашний матч в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги против воронежского «Факела». На стороне столичных «Армейцев» были все факторы. Но добыть важные три очка не удалось. Впереди коллектив Николича ожидает «Дерби всея Руси» против «Спартака». Букмекеры трепетно относятся к таким крупным событиям, и предлагают своим клиентам многочисленные бонусы. Один из них, тенниси фрибет, представлен на портале Metaratings.

После поражения от «Зенита» в середине сентября «ЦСКА» набрал отличный ход, поправив дела как в чемпионате, так и в Кубке России. Несмотря на слабую результативность в последних матчах (2 гола в поединках с «Ахматом» и «Динамо Махачкала), «Армейцы» считались явными фаворитами домашней встречи с «Факелом».

Как и предполагали эксперты и аналитики, «ЦСКА» с первых минут захватил территориальную и игровую инициативу. «Факел» сосредоточился на игре в обороне, и воронежцам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме.

В середине второй половины встречи «Факел» остался в меньшинстве после удаления французского защитника Райана Сенаджи, но численное превосходство не помогло «ЦСКА» добыть победу в этом матче. Итоговые нули на табло явно не порадовали фанатов армейского клуба, который в случае победы мог вплотную приблизиться к тройке лидеров.