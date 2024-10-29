Российские двигатели для SJ-100 скоро установят на летающую лабораторию

Стендовые испытания ПД-8 завершаются

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Стендовые испытания двигателя ПД-8, которыми будут оснащаться импортозамещенные самолеты SJ-100, завершаются, скоро двигатели будут установлены на летающую лабораторию, заявил в Совете Федерации глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас сегодня он (ПД-8) завершает стендовые испытания, уже буквально на днях мы его установим на летающую лабораторию. Потом эти двигатели отлетают в составе лаборатории и потом будут установлены уже на сам самолет. И нужно будут провести сертификационные испытания уже в составе самолета", - сказал он.

"На это потребуется тоже какое-то время, но в течение следующего года, я надеюсь, мы все эти испытания завершим", - добавил он.

Начало поставок импортозамещенной версии SJ-100, по-прежнему, ожидается с 2026 года, сказал глава "Ростеха". Выход в серийное производство МС-21 запланирован на 2025 год, также подтвердил он.

Планы производства гражданских самолетов в России зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ-100 - с 2023 на 2026, Ту-214 - с 2023 на 2025, Ил-114-300 - с 2024 на 2026.