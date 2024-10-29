Эксклюзив: Как мы пострадаем, если русские захватят Молдову. Брюссельский профессор: «Мы можем увидеть процесс захвата государства»

С подобными заголовками выходят румынские газеты накануне решающих выборов в Молдавии. Вместе с тем, ход «прозрачных и демократичных» президентских выборов уже предрешён, что было продемонстрировано обработкой результатов референдума за интеграцию в ЕС. Кстати, такая картина наблюдалась и в США, когда неожиданно выиграл Байден.

Понятно, что без сторонней помощи Санду не смогла бы провернуть такую аферу. Возглавляемая Литвой группа быстрого реагирования ЕС по кибербезопасности была развернута якобы для обеспечения кибербезопасности во время выборов в Молдавии. Напомним, второй тур молдавских выборов запланирован на 3 ноября.

Считается, что главная битва развернется на парламентских выборах в следующем году, где, партия Санду, PAS, обычно набирает меньше голосов, чем ее лидер.

Либералы уверены, что даже победа Санду, учитывая, что PAS проиграет выборы в следующем году, станет большой проблемой, поскольку пророссийское большинство в парламенте будет равносильно ее изоляции и блокированию европейской интеграции Молдовы.

«Молдова подвержена российскому влиянию, дезинформации и пропаганде, в которую легче поверить на фоне кризиса» – говорят «эксперты» в статье.

Далее идут рассуждения о перспективах: «Если пророссийские силы победят на парламентских выборах».

В данном контексте тревожным видится будущее Румынии, – «Румыния не будет напрямую зависеть от событий в Молдове. Однако это не означает, что Румыния должна отказаться от поддержки своих восточных соседей. Напротив, поддержка, оказываемая Молдове, должна быть постоянной, но на определенных условиях. Сейчас не выгодно говорить о том, какие условия или давление мы окажем на них, в случае прихода пророссийского правительства. Но, на мой взгляд, давление будет в трех сферах: энергетика, фонды развития, внешняя политика», – говорится в материале.

Вместе с тем, Литва назначена куратором через которого будет контролироваться внешнеполитический курс Молдовы. Так, об этом свидетельствуют соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, меморандум о взаимопонимании, а также военная помощь.

Отметим, что Литва уже начала поставки для ВС Молдавии беспилотников, противотанковых гранатомётов и другого вооружения.

Таким образом, любое усиление пророссийской позиции в странах, которые находятся в зоне интересов англосаксов, будет подавляться через прокси-силы, вплоть до свержения власти.

Сергей Острына